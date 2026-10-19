Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất

Barca dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga 2026/2027

Barca dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 27 điểm sau 9 trận, ghi 39 bàn và chỉ để thủng lưới 9 lần. Đội bóng xứ Catalonia duy trì phong độ ấn tượng với 9 chiến thắng liên tiếp, tạo khoảng cách 5 điểm với Atletico Madrid.

Atletico Madrid đứng thứ hai với 22 điểm, sau 7 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Real Madrid xếp thứ ba với 21 điểm, gồm 7 chiến thắng và 2 trận thua. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vừa đánh bại Sevilla 4-1, qua đó tiếp tục bám đuổi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 tính đến sáng 19/10.

Betis đứng thứ tư với 19 điểm, còn Real Sociedad xếp thứ năm với 16 điểm. Sevilla dù thất bại trước Real Madrid vẫn giữ vị trí thứ sáu với 14 điểm. Alaves đứng thứ bảy, trong khi Celta, Deportivo và Osasuna cùng có 11 điểm.

Cuộc đua trụ hạng La Liga diễn ra quyết liệt

Ở nhóm cuối bảng, Espanyol, Rayo Vallecano, Getafe và Racing Santander cùng sở hữu 8 điểm. Levante và Elche có 7 điểm, lần lượt đứng thứ 17 và 18. Valencia xếp thứ 19 với 6 điểm, còn Malaga đứng cuối bảng khi mới giành 4 điểm sau 9 trận.

Với khoảng cách 6 điểm giữa đội đầu bảng Barca và Real Madrid, cuộc đua vô địch La Liga 2026/2027 vẫn còn nhiều diễn biến đáng chú ý. Barca đang nắm lợi thế, nhưng Atletico Madrid và Real Madrid vẫn có cơ hội thu hẹp khoảng cách điểm số nếu duy trì phong độ ổn định trong những vòng đấu tiếp theo.