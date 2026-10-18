Bảng xếp hạng La Liga mới nhất: Barcelona lập kỷ lục ấn tượng

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất

Đội bóng xứ Catalan toàn thắng cả 9 trận, giành 27 điểm tuyệt đối và tạo khoảng cách 5 điểm với Atletico Madrid. Trong khi đó, Real Madrid đứng thứ tư với 18 điểm sau 8 trận, còn Real Betis xếp thứ ba với 19 điểm.

Barcelona đang có khởi đầu ấn tượng dưới thời HLV Hansi Flick. Với 9 chiến thắng liên tiếp tại La Liga mùa này, đội chủ sân Camp Nou lần đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng ở cả 9 vòng mở màn.

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 18/10.

Thành tích này cũng giúp Barcelona cân bằng kỷ lục của đại kình địch Real Madrid, đội bóng từng toàn thắng 9 vòng đầu tiên ở mùa giải 1968/1969 dưới sự dẫn dắt của HLV Miguel Muñoz.

Đáng chú ý, Barcelona đang thể hiện sức mạnh tấn công vượt trội. Sau 9 vòng đấu, đội bóng của Hansi Flick ghi tới 39 bàn thắng, trung bình 4,3 bàn mỗi trận. Con số này cao hơn đáng kể so với 21 bàn thắng mà Real Madrid ghi được trong 9 vòng mở màn ở mùa giải 1968/1969. Nếu tính cả hai trận toàn thắng tại vòng phân hạng Champions League, Barcelona đã thắng cả 11 trận kể từ đầu mùa giải 2026/2027.