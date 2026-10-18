English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng La Liga mới nhất: Barcelona lập kỷ lục ấn tượng

Chủ Nhật, 08:49, 18/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 18/10 chứng kiến sự thống trị của Barcelona.

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất

Đội bóng xứ Catalan toàn thắng cả 9 trận, giành 27 điểm tuyệt đối và tạo khoảng cách 5 điểm với Atletico Madrid. Trong khi đó, Real Madrid đứng thứ tư với 18 điểm sau 8 trận, còn Real Betis xếp thứ ba với 19 điểm.

Barcelona đang có khởi đầu ấn tượng dưới thời HLV Hansi Flick. Với 9 chiến thắng liên tiếp tại La Liga mùa này, đội chủ sân Camp Nou lần đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng ở cả 9 vòng mở màn.

bang xep hang la liga moi nhat barcelona lap ky luc an tuong hinh anh 1
Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 18/10.

Thành tích này cũng giúp Barcelona cân bằng kỷ lục của đại kình địch Real Madrid, đội bóng từng toàn thắng 9 vòng đầu tiên ở mùa giải 1968/1969 dưới sự dẫn dắt của HLV Miguel Muñoz.

Đáng chú ý, Barcelona đang thể hiện sức mạnh tấn công vượt trội. Sau 9 vòng đấu, đội bóng của Hansi Flick ghi tới 39 bàn thắng, trung bình 4,3 bàn mỗi trận. Con số này cao hơn đáng kể so với 21 bàn thắng mà Real Madrid ghi được trong 9 vòng mở màn ở mùa giải 1968/1969. Nếu tính cả hai trận toàn thắng tại vòng phân hạng Champions League, Barcelona đã thắng cả 11 trận kể từ đầu mùa giải 2026/2027.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất
Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2026/2027, Barca dẫn đầu tuyệt đối với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, bỏ xa Real Madrid.

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2026/2027, Barca dẫn đầu tuyệt đối với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, bỏ xa Real Madrid.

Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: Barca thắng 7-2 ở La Liga
Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: Barca thắng 7-2 ở La Liga

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: Barca có trận thắng đậm 7-2 trước đối thủ Racing Santander ở vòng 6 La Liga 2026/2027.

Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: Barca thắng 7-2 ở La Liga

Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: Barca thắng 7-2 ở La Liga

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: Barca có trận thắng đậm 7-2 trước đối thủ Racing Santander ở vòng 6 La Liga 2026/2027.

Thủ thành Emil Audero của ĐT Indonesia làm nên lịch sử ở La Liga
Thủ thành Emil Audero của ĐT Indonesia làm nên lịch sử ở La Liga

VOV.VN - Emil Audero đã làm nên lịch sử khi trở thành thủ môn đầu tiên của Indonesia ra sân tại La Liga.

Thủ thành Emil Audero của ĐT Indonesia làm nên lịch sử ở La Liga

Thủ thành Emil Audero của ĐT Indonesia làm nên lịch sử ở La Liga

VOV.VN - Emil Audero đã làm nên lịch sử khi trở thành thủ môn đầu tiên của Indonesia ra sân tại La Liga.

Kết quả bóng đá hôm nay 1/9: Barca đại thắng ở La Liga
Kết quả bóng đá hôm nay 1/9: Barca đại thắng ở La Liga

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 1/9: Barca đại thắng 5-2 trước Vallecano ở vòng 3 La Liga mùa 2026/2027.

Kết quả bóng đá hôm nay 1/9: Barca đại thắng ở La Liga

Kết quả bóng đá hôm nay 1/9: Barca đại thắng ở La Liga

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 1/9: Barca đại thắng 5-2 trước Vallecano ở vòng 3 La Liga mùa 2026/2027.

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất : Barcelona trở lại ngôi đầu
Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất : Barcelona trở lại ngôi đầu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất sau lượt trận diễn ra rạng sáng 28/8.

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất : Barcelona trở lại ngôi đầu

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất : Barcelona trở lại ngôi đầu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất sau lượt trận diễn ra rạng sáng 28/8.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế