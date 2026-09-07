Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất sau vòng 3

Hai trận đấu diễn ra tối 6/9 đã tạo ra những biến động đáng chú ý trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 3. Arsenal ngược dòng đánh bại Chelsea 2-1, trong khi MU bị Everton cầm hòa 2-2 ở những phút cuối.

Tại Emirates, Chelsea khởi đầu thuận lợi khi Morgan Rogers ghi bàn đưa đội khách vượt lên. Tuy nhiên, Arsenal nhanh chóng lấy lại thế trận. Kai Havertz ghi bàn gỡ hòa trước khi Martin Odegaard lập công đầu hiệp hai, giúp Pháo thủ hoàn tất màn ngược dòng.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 sau vòng 3.

Chiến thắng giúp Arsenal duy trì thành tích toàn thắng sau ba vòng và có 9 điểm. Pháo thủ có cùng điểm số và hiệu số +5 với Man City, nhưng xếp sau đối thủ do ghi ít hơn một bàn. Man City hiện dẫn đầu với 7 bàn thắng, trong khi Arsenal có 6 bàn.

Chelsea nhận thất bại đầu tiên mùa giải nhưng vẫn đứng thứ 4 với 6 điểm. Hàng thủ tiếp tục là vấn đề của The Blues khi đội bóng này đã để thủng lưới ở cả ba vòng đấu.

Ở trận đấu trước đó, MU hai lần vượt lên dẫn Everton nhưng đều bị đội chủ nhà gỡ hòa. Ainsley Maitland-Niles ghi bàn bằng cú sút xa ở thời gian bù giờ, giúp Everton giữ lại một điểm với tỷ số 2-2.

Theo bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, MU hiện đứng thứ 11 với 4 điểm và chưa thể giữ sạch lưới ở bất kỳ trận nào. Trong khi đó, Everton duy trì thành tích bất bại sau ba vòng.

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