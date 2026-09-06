Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 6/9: MU để Everton cầm hòa với kịch bản khó tin
VOV.VN - Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay 6/9: MU để Everton cầm hòa 2-2 với kịch bản khó tin ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra trên sân vận động Hill Dickinson.
Trận đấu giữa Everton và MU diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu, dù hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Đội chủ nhà chủ động kiểm soát bóng, trong khi MU giữ đội hình chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.
Sau quãng thời gian đầu giằng co, MU dần lấy lại thế trận và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những pha dứt điểm khiến các chân sút Quỷ đỏ không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.
Everton cũng có những pha đáp trả nguy hiểm, đặc biệt là các tình huống của Barry trong vòng cấm. Dù vậy, hàng thủ MU với sự tập trung của Maguire và Shaw đã đứng vững để giữ sạch lưới trong hiệp một.
Sang hiệp hai, MU nhanh chóng tạo khác biệt khi Mbeumo tỏa sáng với pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán mở tỷ số. Bàn thắng giúp đội khách chơi hưng phấn và tiếp tục gây sức ép lên phần sân Everton.
Dẫu vậy, Everton không dễ dàng buông xuôi khi liên tục gia tăng sức ép trong khoảng thời gian sau đó. Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp với bàn gỡ hòa của George ở phút 83.
Kịch tính được đẩy lên cao khi Sesko ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho MU chỉ ít phút sau đó. Tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay Quỷ đỏ thì bất ngờ xảy ra ở thời gian bù giờ.
Phút 90+6, Maitland-Niles tung cú sút xa đẳng cấp, ấn định tỷ số hòa 2-2 đầy cảm xúc cho Everton. Kết quả này khiến MU đánh rơi chiến thắng theo cách khó tin, trong khi đội chủ nhà giữ lại 1 điểm quý giá ở trận đấu thuộc vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/27.
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Đội hình dự kiến Everton vs MU
Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry
MU (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha
Everton: Ổn định chưa chắc đã đủ
Everton bước vào mùa giải 2026/27 với tâm thế của một đội bóng đang tìm lại chính mình và đã có những dấu hiệu tích cực ban đầu. Một chiến thắng, một trận hòa, cùng cách tiếp cận khá thực dụng cho thấy HLV David Moyes vẫn trung thành với triết lý quen thuộc là chắc chắn trước, bùng nổ sau.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sự chắc chắn ấy đôi khi lại trở thành giới hạn. Everton không phải đội bóng tạo ra quá nhiều cơ hội và thường phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân hơn là một hệ thống tấn công mạch lạc. Trận hòa Bournemouth gần nhất là minh chứng rõ ràng khi Everton phải rượt đuổi và chỉ giữ lại 1 điểm bằng nỗ lực nhiều hơn là sự sắc bén.
Sự xuất hiện của những cái tên như Jack Grealish hay Ainsley Maitland-Niles mang lại hy vọng mới, nhưng cũng đặt ra dấu hỏi về khả năng hòa nhập. Một tập thể chưa kịp “ngấm” nhau thường rất dễ vỡ khi gặp đối thủ có tốc độ và cường độ cao như MU.
Chưa kể, việc mất đi Iliman Ndiaye và hàng loạt xáo trộn lực lượng khiến Everton giống như một công trường đang xây dở. Everton có thể tạo ra những mảng tường chắc chắn, nhưng tổng thể vẫn thiếu sự hoàn thiện để chống lại những đợt tấn công dồn dập.
Trong bối cảnh đó, việc phải đối đầu với một MU đang hưng phấn chẳng khác nào thử lửa quá sớm. Everton có thể chơi kiên cường, nhưng để kiểm soát trận đấu trước đối thủ như Quỷ đỏ lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
MU: Khi bản lĩnh được đánh thức
Nếu thất bại trước Hull City là một cú tát, thì chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town chính là cái cách MU “đáp trả” dư luận. Đáng chú ý, Quỷ đỏ không chỉ thắng mà còn thắng theo cách rất… MU: bị dẫn trước, rồi bùng nổ, rồi cuốn phăng đối thủ bằng cảm hứng tấn công.
Bruno Fernandes một lần nữa cho thấy vì sao anh là linh hồn của đội bóng này. Hat-trick của tiền vệ người Bồ Đào Nha không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn là lời khẳng định về tầm ảnh hưởng – thứ mà không bản hợp đồng trăm triệu bảng nào có thể thay thế.
Dưới thời HLV Michael Carrick, MU không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng lại biết cách tạo ra khác biệt.
Thống kê đáng chú ý khi cả Everton và MU đều dẫn đầu giải về số pha tấn công trực diện sau hai vòng đấu cho thấy đây có thể là trận cầu cởi mở. Nhưng nếu phải chọn đội tận dụng cơ hội tốt hơn, rõ ràng MU đang chiếm ưu thế.
Dù vậy, Quỷ đỏ cũng không phải không có vấn đề. Hàng thủ vẫn tồn tại những khoảng trống, đặc biệt khi thiếu vắng những cái tên như De Ligt hay Ugarte. Nhưng đổi lại, MU có một hàng công đủ sức sửa sai.
Trận đấu này có thể không dễ dàng như cách tỷ số ở trận gặp Ipswich Town gợi ra. Everton trên sân nhà luôn là đối thủ khó chịu và HLV David Moyes chắc chắn hiểu rõ cách gây khó khăn cho đội bóng cũ. Nhưng khác với quá khứ, MU hiện tại không còn là tập thể dễ bị cuốn vào thế trận của đối phương.
MU có thể chấp nhận bị dẫn trước, có thể không kiểm soát bóng vượt trội, nhưng vẫn đủ khả năng kết liễu trận đấu bằng những pha phản công sắc như dao cạo. Đó là thứ “vũ khí” khiến mọi đối thủ phải dè chừng.
Một kịch bản đôi công hoàn toàn có thể xảy ra, khi cả hai đội đều sở hữu những mũi tấn công trực diện nguy hiểm. Everton có thể ghi bàn, thậm chí gây bất ngờ trong từng thời điểm, nhưng để duy trì lợi thế trước MU đang dần vào phom là nhiệm vụ không hề đơn giản.
Cuối cùng, sự khác biệt có lẽ sẽ nằm ở đẳng cấp và khả năng tận dụng cơ hội. Và nếu mọi thứ diễn ra đúng quỹ đạo, Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ tiếp tục hành trình tìm lại mình bằng thêm một chiến thắng ngay trên sân khách.
HLV Michael Carrick cảnh giác cao độ trước chuyến làm khách “lành ít dữ nhiều” trước Everton
MU có chiến thắng quan trọng trước Ipswich Town sau cú sảy chân trước Hull City ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2026/27, nhưng HLV Michael Carrick vẫn giữ thái độ thận trọng khi nhắc đến chặng đường phía trước. Đặc biệt, chuyến làm khách trên sân Everton được ông đánh giá là thử thách không dễ vượt qua.
Nhìn lại trận thắng cuối tuần qua tại Old Trafford, Carrick chia sẻ: “Đó là một ngày tốt đẹp với chúng tôi. Cách đội bóng thi đấu, cách họ kiểm soát trận đấu và kết thúc với chiến thắng mang lại cảm giác tích cực cho tất cả, đặc biệt là khi được chơi trước khán giả nhà lần đầu mùa này”.
Tuy nhiên, Carrick cũng nhấn mạnh: “Đây chỉ là một kết quả và nó không thay đổi thực tế rằng phía trước vẫn còn cả một chặng đường dài”.
Hướng về trận gặp Everton, chiến lược gia người Anh tỏ ra đặc biệt thận trọng. “Đây luôn là một trận đấu khó khăn. Việc hành quân đến sân Everton không bao giờ dễ dàng, nhất là khi họ có sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả và khả năng xoay chuyển thế trận rất nhanh”, Carrick nói.
Nhà cầm quân 45 tuổi cũng cảnh báo thêm: “Everton có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, vì vậy chúng tôi phải đạt trạng thái tốt nhất nếu muốn giành kết quả như ý”.
Về tình hình lực lượng, HLV Michael Carrick mang đến tin vui khi một số trụ cột đã sẵn sàng trở lại. “Đội hình đang ở trạng thái tốt. Mason Mount đã tập luyện vài ngày gần đây và đã trở lại nhóm thi đấu, điều đó rất tích cực” ông cho biết.
Dù vậy, Carrick cũng thừa nhận vẫn còn vài trường hợp cần thêm thời gian, nhưng nhấn mạnh chiều sâu đội hình sẽ giúp đội xoay tua hiệu quả trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc phía trước.
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Đội hình ra sân trận Everton vs MU:
Cổ động viên của Everton đổ bộ sân vận động Hill Dickinson để cổ vũ đội nhà. (Ảnh: Reuters)
Một số hình ảnh trước giờ diễn ra cuộc đối đầu giữa Everton vs MU. (Ảnh: Reuters)
1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ đội chủ nhà Everton ra sân với trang phục áo xanh quần trắng và nắm quyền giao bóng trước, trong khi dàn cầu thủ MU xuất phát với ảo đỏ quần trắng.
2': Harry Maguire gặp chấn thương ở vùng mặt và trận đấu đang tạm dừng để các bác sĩ vào sân chăm sóc cầu thủ này.
6': Trận đấu được tiếp tục và trung vệ Maguire có thể thi đấu. Các cầu thủ Everton đang là những người nắm quyền chủ động với hàng loạt các pha ban bật bóng ở khu vực trung tuyến.
8': KHÔNG VÀO !!! Từ đường tạt bóng vào vòng cấm của Luke Shaw, Mbeumo đánh đầu kiến tạo để Bruno tung cú sút 1 chạm đưa bóng đi căng nhưng lại trúng xà ngang khung thành của Everton.
12': Các cầu thủ MU đang dần lấy lại thế trận và kiểm soát bóng tốt ở khu vực giữa sân, tuy nhiên dàn cầu thủ Everton đang triển khai cự ly đội hình tốt để bảo vệ khu vực trước vòng cấm của thủ thành Pickford.
14': THẺ VÀNG !!! Armstrong có tình huống đánh nguội vào gáy của Bruno Fernandes và trọng tài lập tức cảnh cáo cầu thủ bên phía Everton.
18': NGUY HIỂM !!! Dalot đi bóng vượt qua hậu vệ Everton rồi nhả bóng lại cho Tielemans ở tuyến hai. Tiền vệ người Bỉ quyết định tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng không thể chiến thắng thủ môn Pickford.
20': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bruno Fernandes sau khi nhận đường chuyền từ Mainoo đã tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên bóng đi chạm người hậu vệ Everton và tình huống được hóa giải.
22' KHÔNG VÀO !!! Marcus Rashford đi bóng đột biến bên phía cánh trái theo hướng tấn công và tung đường chuyền ngon ăn cho Cunha. Tiền đạo người Brazil quyết định dứt điểm 1 chạm bằng chân trái nhưng bóng lại đi vọt xà ngang của Everton.
27': Tốc độ trận đấu bất ngờ chậm lại, các cầu thủ MU đang biến đổi sơ đồ đội hình linh hoạt giữa 4-2-3-1 và 4-4-2, để sẵn sàng chơi phản công ở những tình huống bị ép sân.
30': TIẾC NUỐI !!! Rashford rót bóng vào cột gần cho Mbeumo, nhưng hậu vệ Everton đã chơi lăng xả để phá bóng thành công.
34': THẺ VÀNG !!! Cunha bứt tốc đột phá bên phía cánh trái theo hướng tấn công. Johnson ngay lập tức truy cản và nhoài người xoạc bóng nhưng phạm lỗi với cầu thủ MU và phải nhận thẻ vàng.
39': KHÓ THỞ !!! Các cầu thủ Everton đang không thể lên bóng khi khối đội hình của MU di chuyển logic để pressing kĩ càng ngay trên phần sân của đội chủ nhà.
42': NGUY HIỂM !!! Barry có tình huống tả xung hữu đột trong vòng cấm của MU, tiền đạo của Everton tung ra liên tiếp 2 pha dứt điểm nhưng đều bị trung vệ Maguire truy cản thành công.
43': KHÔNG VÀO !!! Thêm một lần nữa Barry có cơ hội ngon ăn trong vòng cấm của MU. Tiền đạo của Everton nhận bóng trong tư thế trống trải, nhưng lại đánh đầu đi vọt xà ngang của thủ thành Lammens.
45': HIỆP 1 CÓ 3 PHÚT BÙ GIỜ !!!
45+3': KHÉP LẠI HIỆP 1 !!! Tỉ số 0-0 được giữ nguyên từ đầu trận cho MU và Everton.
45': HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ MU nắm quyền giao bóng.
47': VÀO VÀO VÀO OOOOOOO !!! Mbeumo đi bóng xộc thẳng từ cánh phải theo hướng tấn công vào khu vực vòng cấm của Everton rồi tung cú sút bằng chân trái vào góc xa đánh bại thủ thành Pickford. Tỉ số là 1-0 cho Quỷ đỏ !!!
52': MU tiếp tục thi đấu ép sân Everton sau khi tinh thần thi đấu lên cao với bàn thắng mở tỉ số của Mbeumo.
55': NGUY HIỂM !!! Các cầu thủ Everton có tình huống ban bật tốt ở khu vực rìa vòng cấm của MU, trước khi bóng đến chân của Armstrong để cầu thủ này tung cú dứt điểm ở góc hẹp. Tuy nhiên, Luke Shaw xuất hiệp kịp thời để cản phá thành công.
59': KHÔNG VÀO OOOOO !!! Barry xử lý bóng khéo léo loại bỏ 2 hậu vệ của MU tại khu vực rìa vòng cấm rồi tung cú dứt điểm vào góc xa khung thành MU, nhưng Luke Shaw kịp áp sát để cản phá bóng thành công.
62': KHÔNG ĐƯỢC !!! Rashford rê bóng khéo léo loại bỏ 3 cầu thủ của Everton trong vòng cấm đối thủ. Tuy vậy, tiền đạo của MU lại để bóng trôi qua chân một cách tiếc nuối ở nhịp xử lý cuối cùng nên không thể dứt điểm.
64': THẺ VÀNG !!! Röhl phạm lỗi tương đối thô với Rashford ở khu vực ngoài vòng cấm của Everton và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính.
66': Everton có sự thay đổi người. Jack Grealish được HLV David Moyes tung vào sân thế chỗ cho Johnson. Trong khi đó, MU vẫn chưa có sự thay đổi nào.
67': TIẾC NUỐI !!! Grealish tung đường chuyền sệt cho Dewsbury-Hall dứt điểm 1 chạm từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi quá nhẹ và thủ môn Lammens đã ôm gọn bóng.
70': MU có sự thay đổi cầu thủ. Sesko và Dorgu được tung vào sân thế chỗ cho Cunha và Rashford.
73': NGUY HIỂM !!! Harry Maguire đánh đầu phá bóng trúng chân Dewsbury-Hall tạo điều kiện để cầu thủ này tung cú sút căng ngay trong vòng cấm của MU, nhưng thêm một lần hàng phòng ngự của Quỷ đỏ chơi tập trung, Lisandro đứng đúng vị trí để đánh đầu cản phá bóng.
78': Everton tiếp tục có sự thay đổi cầu thủ. Garner rời sân nhường chỗ cho tân binh Maitland-Niles.
79': Trận đấu đang phải tạm dừng vì chấn thương của Bruno Fernandes. Tarkowski kê chân nguy hiểm với Bruno khiến mắt cá của tiền vệ MU đang chảy máu.
82': THẺ VÀNG !!! Diogo Dalot có tình huống cản người không bóng với Jack Grealish và phải nhận cảnh cáo từ trọng tài.
83': VÀO VÀO VÀO !!! George nhận bóng từ đồng đội sau đó tung cú sút bằng chân phải từ rìa vòng cấm vào thẳng nóc lưới góc gần, đánh bại thủ môn Lammens. Tỉ số trận đấu lúc này là 1-1.
88': VÀO VÀO VÀO OOOOOOOOOOOOOO !!! Sesko bật cao trong vòng cấm đánh đầu cháy lưới Pickford, nâng tỉ số lên 2-1 cho MU. Tỉ số là 2-1 cho Quỷ đỏ !!!
90': HIỆP 2 CÓ 5 PHÚT BÙ GIỜ.
90+2': KHÔNG VÀO !!! Thêm một lần nữa George có tình huống dứt điểm cận thành của MU, nhưng lần này bóng đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên đội nhà.
90+6': VÀO VÀO VÀO OOOOOOOOO !!! Maitland-Niles tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi thẳng vào góc chữ A của khung thành khiến thủ môn Lammens đứng chôn chân. Tỉ số trận đấu lúc này là 2-2.
90+7': HẾT GIỜ !!! Trận đấu giữa Everton và MU khép lại tỉ số hòa 2-2 đầy kịch tính.
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