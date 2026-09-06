English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man City dẫn đầu, bất ngờ đội tân binh

Chủ Nhật, 05:42, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 6/9 chứng kiến Man City dẫn đầu sau 3 trận toàn thắng. Trong khi đó, CLB mới lên hạng là Hull City tiếp tục duy trì thành tích bất bại và chưa để lọt lưới bàn nào.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

 

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 6/9, Man City tạm có được ngôi đầu sau 3 trận toàn thắng. Ở trận đấu mới nhất, thầy trò HLV Maresca đánh bại Coventry với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Haaland. 

Man Xanh đã có 9 điểm tuyệt đối, bỏ xa Arsenal và Chelsea 3 điểm. Đây sẽ là 2 CLB tạo nên trận cầu tâm điểm của vòng 3 diễn ra vào tối 6/9. 

bang xep hang ngoai hang anh moi nhat man city dan dau, bat ngo doi tan binh hinh anh 1
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 6/9. 

Trong khi đó, đội bóng tạm chiếm ngôi đầu bảng khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng là Hull City khi tân binh của giải đấu cao nhất nước Anh đã sở hữu 7 điểm cùng thành tích bất bại. 

Ở vòng đấu mới nhất, Hull City cầm hòa được Aston Villa 0-0 trong trận cầu mà thầy trò HLV Jakirović đã thi triển lối đá phòng ngự rất chặt chẽ và khoa học. Sau 3 trận đã qua, Hull City không chỉ bất bại mà còn chưa thủng lưới bàn nào, thành tích mà ngoài họ chỉ có Arsenal làm được. 

Tại nhóm cuối bảng, Coventry cùng Fulham đã thua trận tiếp theo và chưa có được điểm nào trong khi Tottenham đã sở hữu điểm số đầu tiên với trận hòa 0-0 trước Nottingham Forest. 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 5/9: Man City thắng nhọc Coventry
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 5/9: Man City thắng nhọc Coventry

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 5/9: Man City thắng nhọc Coventry 1-0 nhờ bàn thắng của Haaland ở phút 25.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 5/9: Man City thắng nhọc Coventry

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 5/9: Man City thắng nhọc Coventry

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 5/9: Man City thắng nhọc Coventry 1-0 nhờ bàn thắng của Haaland ở phút 25.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Liverpool hâm nóng đường đua vô địch
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Liverpool hâm nóng đường đua vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, Liverpool hâm nóng đường đua vô địch với trận thắng Ipswich 2-0.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Liverpool hâm nóng đường đua vô địch

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Liverpool hâm nóng đường đua vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, Liverpool hâm nóng đường đua vô địch với trận thắng Ipswich 2-0.

Isak lập cú đúp, Liverpool có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027
Isak lập cú đúp, Liverpool có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027

VOV.VN - Liverpool đánh bại Ipswich 2-0 nhờ cú đúp của Isak và có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Isak lập cú đúp, Liverpool có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027

Isak lập cú đúp, Liverpool có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027

VOV.VN - Liverpool đánh bại Ipswich 2-0 nhờ cú đúp của Isak và có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU và Arsenal gặp khó
Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU và Arsenal gặp khó

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027, MU làm khách trước Everton, trong khi Arsenal đọ sức với Chelsea.

Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU và Arsenal gặp khó

Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU và Arsenal gặp khó

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027, MU làm khách trước Everton, trong khi Arsenal đọ sức với Chelsea.

Hà Nội FC chiêu mộ cầu thủ từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh
Hà Nội FC chiêu mộ cầu thủ từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất, Hà Nội FC đã hoàn tất việc chiêu mộ Cyrus Christie, hậu vệ từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh và có nhiều năm khoác áo các CLB chuyên nghiệp tại Anh.

Hà Nội FC chiêu mộ cầu thủ từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh

Hà Nội FC chiêu mộ cầu thủ từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất, Hà Nội FC đã hoàn tất việc chiêu mộ Cyrus Christie, hậu vệ từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh và có nhiều năm khoác áo các CLB chuyên nghiệp tại Anh.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế