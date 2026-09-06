Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man City dẫn đầu, bất ngờ đội tân binh

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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 6/9, Man City tạm có được ngôi đầu sau 3 trận toàn thắng. Ở trận đấu mới nhất, thầy trò HLV Maresca đánh bại Coventry với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Haaland.

Man Xanh đã có 9 điểm tuyệt đối, bỏ xa Arsenal và Chelsea 3 điểm. Đây sẽ là 2 CLB tạo nên trận cầu tâm điểm của vòng 3 diễn ra vào tối 6/9.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 6/9.

Trong khi đó, đội bóng tạm chiếm ngôi đầu bảng khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng là Hull City khi tân binh của giải đấu cao nhất nước Anh đã sở hữu 7 điểm cùng thành tích bất bại.

Ở vòng đấu mới nhất, Hull City cầm hòa được Aston Villa 0-0 trong trận cầu mà thầy trò HLV Jakirović đã thi triển lối đá phòng ngự rất chặt chẽ và khoa học. Sau 3 trận đã qua, Hull City không chỉ bất bại mà còn chưa thủng lưới bàn nào, thành tích mà ngoài họ chỉ có Arsenal làm được.

Tại nhóm cuối bảng, Coventry cùng Fulham đã thua trận tiếp theo và chưa có được điểm nào trong khi Tottenham đã sở hữu điểm số đầu tiên với trận hòa 0-0 trước Nottingham Forest.