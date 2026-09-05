Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 5/9: Man City thắng nhọc Coventry

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Sau sự khởi đầu mùa giải mới đáng thất vọng khi để thua Arsenal 0-3 ở trận Siêu Cúp Anh, Man City nhanh chóng “vào guồng”. Đội bóng thành Manchester toàn thắng sau 2 vòng đấu vừa qua tại giải Ngoại hạng Anh, trong đó trận sau họ chơi hay hơn trận trước. Cụ thể, nếu ở vòng đầu, Man xanh phải vất vả lội ngược dòng thắng 2-1 trước đội khách Bournemouth, thì ở vòng 2, đoàn quân của HLV Enzo Maresca thắng đậm Crystal Palace 4-1.

Đang tìm lại cảm hứng chiến thắng, Man City có lý do để tự tin bước vào trận đấu với Coventry cuối tuần này. Phải khẳng định ngay rằng, đây là cuộc chiến không cân sức. Đối thủ của thầy trò HLV Maresca chỉ là một tân binh ở mùa này. Họ toàn thua sau 2 vòng đấu đầu tiên sau khi thăng hạng, thậm chí đến nay chưa ghi nổi bàn thắng nào vào lưới của các đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Với hàng công khá “cùn”, Coventry khó lòng làm nên bất ngờ ở Etihad. Vấn đề có lẽ chỉ là Man City ở trận này sẽ giành chiến thắng với cách biệt bao nhiêu bàn mà thôi. Phải nhấn mạnh rằng, đây là trận đấu mà nửa xanh thành Manchester có lợi thế được thi đấu trên sân nhà Etihad - nơi họ chỉ để thua 1/18 trận đấu chính thức gần đây tại giải nội địa, còn lại hòa 3 và giành đến 14 chiến thắng.