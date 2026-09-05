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Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 5/9: Man City thắng nhọc Coventry

Thứ Bảy, 22:55, 05/09/2026
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VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 5/9: Man City thắng nhọc Coventry 1-0 nhờ bàn thắng của Haaland ở phút 25.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 5/9: Man City thắng nhọc Coventry 1-0 nhờ bàn thắng của Haaland ở phút 25. Đây là trận đấu mà Man City hoàn toàn áp đảo đối thủ mới lên hạng nhưng cũng phải khá vất vả mới có được bàn thắng. 

Pha lập công của Haaland đến từ tình huống phối hợp bên phần sân nhà của Man City, Semenyo băng lên bên cánh phải rồi tạt bóng chuẩn mực để Haaland băng vào đánh đầu tung lưới đội khách. 

Trận đấu này cũng đánh dấu thủ môn Donnarumma có màn trình diễn tốt với ít nhất 3 pha cứu thua để giúp Man City trắng lưới và có chiến thắng tối thiểu 1-0. 

14:31
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Man City chiêu mộ Enzo Fernandez với mức phí kỷ lục

VOV.VN - Man City chính thức chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez từ Chelsea với mức phí 125 triệu bảng, qua đó san bằng kỷ lục chuyển nhượng cao nhất lịch sử Premier League. Tiền vệ người Argentina ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Etihad.

14:31
ket qua ngoai hang anh hom nay 5 9 man city thang nhoc coventry hinh anh 2
14:32
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14:34

Sau sự khởi đầu mùa giải mới đáng thất vọng khi để thua Arsenal 0-3 ở trận Siêu Cúp Anh, Man City nhanh chóng “vào guồng”. Đội bóng thành Manchester toàn thắng sau 2 vòng đấu vừa qua tại giải Ngoại hạng Anh, trong đó trận sau họ chơi hay hơn trận trước. Cụ thể, nếu ở vòng đầu, Man xanh phải vất vả lội ngược dòng thắng 2-1 trước đội khách Bournemouth, thì ở vòng 2, đoàn quân của HLV Enzo Maresca thắng đậm Crystal Palace 4-1.

ket qua ngoai hang anh hom nay 5 9 man city thang nhoc coventry hinh anh 4

Đang tìm lại cảm hứng chiến thắng, Man City có lý do để tự tin bước vào trận đấu với Coventry cuối tuần này. Phải khẳng định ngay rằng, đây là cuộc chiến không cân sức. Đối thủ của thầy trò HLV Maresca chỉ là một tân binh ở  mùa này. Họ toàn thua sau 2 vòng đấu đầu tiên sau khi thăng hạng, thậm chí đến nay chưa ghi nổi bàn thắng nào vào lưới của các đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Với hàng công khá “cùn”, Coventry khó lòng làm nên bất ngờ ở Etihad. Vấn đề có lẽ chỉ là Man City ở trận này sẽ giành chiến thắng với cách biệt bao nhiêu bàn mà thôi. Phải nhấn mạnh rằng, đây là trận đấu mà nửa xanh thành Manchester có lợi thế được thi đấu trên sân nhà Etihad - nơi họ chỉ để thua 1/18 trận đấu chính thức gần đây tại giải nội địa, còn lại hòa 3 và giành đến 14 chiến thắng.

14:34
20:36
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
20:40
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Ảnh: Reuters. 
20:58
21:01

Trước giờ bóng lăn, O'Reilly chấn thương, không thể ra sân và Enzo Fernandez đã được đẩy lên đá chính. 

21:02

1' Trận đấu bắt đầu. Coventry giao bóng trước. 

21:08

7' Sau 7 phút bóng lăn, Man City đang chiếm ưu thế nhưng chưa có cơ hội rõ ràng nào được đội chủ nhà tạo ra. 

21:10

8' Sai lầm của hậu vệ Man City tạo ra cơ hội cho Awoniyi băng xuống, đối mặt với thủ môn Donnarumma nhưng anh đã dứt điểm ra ngoài. 

21:11
ket qua ngoai hang anh hom nay 5 9 man city thang nhoc coventry hinh anh 11
Ảnh: Reuters. 
21:15

14' Coventry đang giữ cự ly đội hình rất tốt. Sức ép mà Man City tạo ra chưa đủ lớn để khiến đội khách gặp khó khăn. 

21:18

16' Cú đá đầu tiên trong trận bên phía Man City thuộc về Haaland nhưng cầu thủ người Na Uy không thắng được thủ môn đội khách. 

21:26

22' Enzo chuyền bóng cho Cherki băng xuống tung ra cú sút uy lực nhưng trái bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Coventry. 

21:27
ket qua ngoai hang anh hom nay 5 9 man city thang nhoc coventry hinh anh 12
Ảnh: Reuters. 
21:28

26' VÀO OOO!!! Từ tình huống phối hợp bên phần sân nhà, Semenyo băng lên bên cánh phải rồi tạt bóng chuẩn mực để Haaland băng vào đánh đầu tung lưới đội khách. 

21:35

34' Sau bàn thắng, Man City đang chơi rất ung dung trong khi Coventry đã bắt đầu gặp khó khăn. 

21:42

40' Sự có mặt của Enzo giúp tuyến giữa Man City hoạt động rất trơn tru, gần như không có cơ hội để lên bóng ở khu trung lộ cho đội khách. 

21:43
ket qua ngoai hang anh hom nay 5 9 man city thang nhoc coventry hinh anh 13
Ảnh: Reuters. 
21:46

44' Haaland băng xuống dũng mãnh và tung ra cú đá nhưng thủ thành đội khách đã xuất sắc cản phá bằng cánh tay. 

21:47

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!

21:48

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Man City. 

21:51
ket qua ngoai hang anh hom nay 5 9 man city thang nhoc coventry hinh anh 14
Ảnh: Reuters. 
22:03

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

22:07

49' Những phút đầu hiệp 2 vẫn đang diễn ra khá giống với hiệp 1. Man City đang làm chủ hoàn toàn trận đấu. 

22:14

56' Man City vẫn đang chơi nửa sân nhưng bàn thắng tiếp theo chưa đến với thầy trò HLV Maresca. 

22:16

58' Enzo chuyền cho Haaland dứt điểm tung lưới Coventry nhưng Enzo đã bị trọng tài thổi lỗi việt vị. 

22:24
ket qua ngoai hang anh hom nay 5 9 man city thang nhoc coventry hinh anh 15
Ảnh: Reuters. 
22:29

70' Cầu thủ mới vào sân Tchaouna của Coventry băng lên và tung ra cú sút chéo góc khiến thủ môn Donnarumma của Man City phải vất vả cản phá. Guehi sau đó cũng kịp thời phá bóng giải nguy cho đội chủ nhà. 

22:37

78' Haaland nỗ lực làm tường để Foden tung ra cú sút nhưng một hậu vệ bên phía Coventry đã kịp thời cản phá ngay trên vạch vôi. 

22:38

79' Coventry phản công, bóng được chuyền vào từ cánh phải, Simms vượt qua Khusanov và dứt điểm nhưng bóng lại tìm đến mặt của Donnarumma. 

22:40
ket qua ngoai hang anh hom nay 5 9 man city thang nhoc coventry hinh anh 16
Ảnh: Reuters.
22:45

88' Coventry đang nỗ lực dồn lên để tìm bàn gỡ trong những phút cuối cùng. 

22:49

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

22:54

Hết giờ !!! Man City thắng Coventry 1-0. 

ket qua ngoai hang anh hom nay 5 9 man city thang nhoc coventry hinh anh 17
Trần Tiến/VOV.VN
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