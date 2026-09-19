Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất
VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 có biến động đáng chú ý sau khi Brentford đánh bại Chelsea 3-0 trên sân nhà ở vòng 5.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất
Trong trận đấu sớm vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra sáng 19/9, Brentford nhập cuộc thận trọng nhưng dần chiếm thế chủ động. Sau hiệp một không có bàn thắng, đội chủ nhà đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 61. Anthony tận dụng cơ hội trong vòng cấm để mở tỷ số.
Chelsea nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không tạo ra khác biệt. Phút 83, Thiago đá bồi nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Fábio Carvalho ấn định chiến thắng 3-0 cho Brentford ở phút 90+4.
Kết quả này giúp Brentford có 9 điểm sau 5 vòng đấu và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027. Trong khi đó, Chelsea vẫn có 7 điểm và tạm đứng thứ 7.