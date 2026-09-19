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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất

Thứ Bảy, 06:15, 19/09/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 có biến động đáng chú ý sau khi Brentford đánh bại Chelsea 3-0 trên sân nhà ở vòng 5.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất

Trong trận đấu sớm vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra sáng 19/9, Brentford nhập cuộc thận trọng nhưng dần chiếm thế chủ động. Sau hiệp một không có bàn thắng, đội chủ nhà đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 61. Anthony tận dụng cơ hội trong vòng cấm để mở tỷ số.

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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 sau trận đấu sớm vòng 5.

Chelsea nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không tạo ra khác biệt. Phút 83, Thiago đá bồi nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Fábio Carvalho ấn định chiến thắng 3-0 cho Brentford ở phút 90+4.

Kết quả này giúp Brentford có 9 điểm sau 5 vòng đấu và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027. Trong khi đó, Chelsea vẫn có 7 điểm và tạm đứng thứ 7.

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PV/VOV.VN
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