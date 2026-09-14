Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: Man City bám đuổi Arsenal

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất được người hâm mộ quan tâm sau trận derby thành Manchester. Phải thi đấu trên sân khách, Man City gặp bất lợi khi Foden có pha trả đũa với Bruno Fernandes, qua đó phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay ở phút 23.

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất.

Dù chơi hơn người nhưng MU lại không thể xuyên phá hàng phòng ngự Man City. Trái lại, "quỷ đỏ" để đối phương ghi bàn ở phút 60 khi Haaland chớp thời cơ rất nhanh dứt điểm cận thành mang về bàn mở tỉ số. Trong thời gian còn lại, MU dù nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng không thể ghi được bàn gỡ.

Với chiến thắng tối thiểu, Man City duy trì mạch 4 trận toàn thắng tại ngoại hạng Anh. Man City đứng thứ hai trong bảng xếp hạng khi chỉ kém đội đầu bảng Arsenal về hiệu số (6 so với 7).

Trong trận đấu còn lại, Brighton không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 5-0 trước Coventry. Thất bại này khiến tân binh Coventry đứng cuối bảng xếp hạng khi đang là đội duy nhất toàn thua cả 4 trận, chưa giành được điểm số nào tại mùa giải năm nay.

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