Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal tạm trở lại ngôi đầu

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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 13/9: Arsenal tạm trở lại ngôi đầu sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland ngay trên sân khách.

Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Arteta đã gặp rất nhiều khó khăn trước sự phản kháng quyết liệt của đội chủ nhà nhưng cuối cùng vẫn giành 3 điểm nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 13/9.

Trong khi đó, những đội bóng lớn khác là Liverpool và Chelsea đã gây thất vọng. Chelsea bị Hull City cầm hòa 2-2 và tạm thời chỉ có vị trí thứ 4 trong khi Liverpool cũng phải chia điểm với Fulham bằng tỷ số 0-0 và tạm thời chỉ có vị trí thứ 6.

Những vị trí cuối bảng thuộc về Tottenham (hạng 17), Fulham (hạng 18), Aston Villa (hạng 19) và Coventry (hạng 20). Đây là các đội còn lại chưa thắng được trận nào ở Ngoại hạng Anh năm nay.