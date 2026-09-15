Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất: Leeds Utd gây ấn tượng

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 sau vòng 4

Sáng nay 15/9, Leeds tạo nên chiến thắng đậm 4-1 trước Newcastle ở trận đấu muộn vòng 4, qua đó có màn bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tận dụng những sai lầm của đối thủ. Ao Tanaka đã có cú sút khiến Miley phản lưới mở tỷ số ở phút 32, trước khi Jayden Bogle và Calvert-Lewin tiếp tục xé lưới đối phương ở phút 34 và 45+1.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất sau vòng 4

Sang hiệp 2, Okafor ghi bàn thứ tư cho Leeds, còn Toure chỉ giúp Newcastle có bàn danh dự ở phút 90. Chiến thắng 4-1 giúp Leeds vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 8 điểm, bằng điểm Hull City nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

Kết quả này cũng giúp Leeds trở thành đội chủ nhà đầu tiên giành chiến thắng ở vòng đấu này. Trong khi đó, Newcastle tiếp tục gây thất vọng khi hàng thủ mắc nhiều sai lầm và không thể tạo ra màn phản ứng đủ mạnh sau khi bị dẫn sâu.

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