Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất

Man City dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Man City tiếp tục khẳng định sức mạnh tại Ngoại hạng Anh 2026/2027 khi giành chiến thắng 3-0 trước Liverpool ở vòng 6. Erling Haaland, Jeremy Doku và Rayan Cherki lần lượt ghi bàn, giúp đội khách giành trọn 3 điểm ngay tại Anfield.

Sau 6 vòng đấu, Man City có 18 điểm với thành tích toàn thắng, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần, đạt hiệu số +11. Đội bóng thành Manchester tạo khoảng cách 3 điểm với Arsenal, đội đứng thứ hai với 15 điểm.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 tính đến sáng 12/10

Brighton xếp thứ ba với 13 điểm sau 6 trận, trong khi Brentford, Everton và Chelsea cùng có 10 điểm. Leeds, Hull City, Liverpool và Ipswich Town đều sở hữu 9 điểm, lần lượt đứng từ vị trí thứ bảy đến thứ mười.

Liverpool thất bại trước Man City, rơi xuống vị trí thứ 9

Liverpool có lợi thế sân nhà nhưng không thể tận dụng các cơ hội trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, đội chủ sân Anfield tiếp tục gặp khó khăn trước khả năng tổ chức phòng ngự của Man City.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 62 khi Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Jeremy Doku. Chơi hơn người, Man City nhanh chóng tận dụng lợi thế để tạo ra khác biệt.

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Phút 65, Erling Haaland mở tỷ số cho đội khách. Ba phút sau, Jeremy Doku nhân đôi cách biệt bằng pha đi bóng kỹ thuật và dứt điểm hiểm hóc. Đến phút 78, Rayan Cherki ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City.

Thất bại này khiến Liverpool dừng lại ở 9 điểm sau 6 vòng đấu, với 2 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại. Đội bóng vùng Merseyside ghi 7 bàn, thủng lưới 7 lần và có hiệu số bằng 0, qua đó đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.