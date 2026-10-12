Kết quả vòng 6 Ngoại hạng Anh: Man City thắng đậm Liverpool
VOV.VN - Kết quả vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027, Man City giành chiến thắng 3-0 trước Liverpool để xây chắc ngôi đầu với 18 điểm.
Man City đánh bại Liverpool 3-0 ngay tại Anfield ở vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Erling Haaland, Jeremy Doku và Rayan Cherki lần lượt ghi bàn, giúp đội khách giành chiến thắng thuyết phục sau khi Ryan Gravenberch nhận thẻ đỏ.
Liverpool nhập cuộc tự tin nhờ lợi thế sân nhà và sớm gây sức ép lên khung thành Man City. Tuy nhiên, đội chủ sân Anfield không thể tận dụng những cơ hội ban đầu để chuyển hóa thành bàn thắng. Man City dần lấy lại thế trận nhưng cũng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự đối phương trong hiệp một. Hai đội khép lại 45 phút đầu tiên mà không có bàn thắng.
Sau giờ nghỉ, Liverpool tiếp tục tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Ryan Gravenberch và Alexis Mac Allister lần lượt thử tài thủ môn Gianluigi Donnarumma bằng những cú sút xa, nhưng không thể đánh bại người gác đền bên phía Man City.
Bước ngoặt xuất hiện ở phút 62 khi Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Jeremy Doku, khiến Liverpool phải thi đấu thiếu người. Chỉ 3 phút sau, Man City tận dụng lợi thế để mở tỷ số. Jeremy Doku đi bóng bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm khiến bóng tìm đến vị trí của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy không bỏ lỡ cơ hội, tung cú sút quyết đoán đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0 ở phút 65.
Đến phút 68, Jeremy Doku trực tiếp nhân đôi cách biệt bằng pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi tung cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn Alisson Becker. Man City tiếp tục áp đảo trong những phút còn lại. Phút 78, Rayan Cherki xử lý khéo léo trong vòng cấm, loại bỏ hàng phòng ngự Liverpool rồi dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.
Trong thời gian bù giờ, Liverpool vẫn nỗ lực tìm bàn danh dự nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Man City. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 3-0 ngay tại Anfield, với dấu ấn từ Haaland, Doku và Cherki, đồng thời tận dụng hiệu quả lợi thế hơn người trong hiệp hai.
Man City đang là đội duy nhất toàn thắng 5 vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2026/2027. Dù trải qua cuộc cải tổ lực lượng lớn sau mùa giải trước, đội bóng áo xanh vẫn nhanh chóng tìm được sự ổn định dưới thời HLV Enzo Maresca. Tham vọng trở lại đỉnh cao của Man City còn được thể hiện qua khoản đầu tư lớn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.
Ngay cả khi Arsenal thắng Leeds Utd 2-1 ở trận đấu sớm vòng 6, Man City vẫn giữ ngôi đầu bảng. Thầy trò Maresca cần giành trọn 3 điểm tại Anfield để tái lập khoảng cách 3 điểm với đối thủ cạnh tranh.
Tuy nhiên, chuyến làm khách này tiềm ẩn nhiều thách thức. Man City còn đối mặt nguy cơ chịu án phạt nặng vì bị cáo buộc vi phạm hơn 100 quy định tài chính trong giai đoạn 2009-2018. Những vấn đề ngoài sân cỏ có thể tạo thêm áp lực cho đội bóng trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt.
Liverpool bất bại sau 5 vòng đầu tiên nhưng đã hòa 3 trận, giành 9 điểm và đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân Anfield còn gặp khó khăn về lực lượng khi Alexander Isak và Cody Gakpo không thể góp mặt sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.
Hàng công thiếu hiệu quả cũng là vấn đề của Liverpool. Ở 2 vòng gần nhất, đội bóng này chỉ ghi được 1 bàn thắng. Dù vậy, HLV Iraola đã giúp hàng thủ cải thiện đáng kể. Sau khi thủng lưới 4 lần trong 2 vòng đầu, Liverpool giữ sạch lưới ở cả 3 vòng tiếp theo.
Điểm tựa Anfield có thể trở thành lợi thế quan trọng của đội chủ nhà. Từ năm 2019, Man City chỉ thắng 2 trong 7 lần làm khách của Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Trong 10 lần đối đầu gần nhất ở giải đấu này, The Citizens cũng chỉ giành 3 chiến thắng.
Man City đang có phong độ tốt hơn, nhưng Liverpool đủ khả năng tạo ra thế trận khó khăn. Nếu tiếp tục duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, thầy trò Iraola hoàn toàn có thể chặn đứng chuỗi toàn thắng của đối thủ.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- LIVERPOOL: Vắng Cody Gakpo, Alexander Isak, Conor Bradley, Giovanni Leoni và Hugo Ekitike (chấn thương); Khả năng ra sân của Jeremy Jacquet còn bỏ ngỏ.
- MAN CITY: Khả năng ra sân của Nico O’Reilly và Antoine Semenyo còn bỏ ngỏ.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Liverpool bất bại 7 trận trên mọi đấu trường mùa này (thắng 4, hòa 3).
- Man City toàn thắng 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
- Liverpool chỉ thua 3/10 màn chạm trán Man City gần nhất ở Premier League (thắng 3, hòa 4, thua 3).
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Một số hình ảnh trước trận đấu
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': KHÔNG ĐƯỢC !!! Liverpool lên bóng bên cánh phải, Victor Munoz đi bóng xâm nhập vòng cấm địa, nhưng hàng thủ của Man City đã cắt bóng thành công. Đội chủ nhà đang nhập cuộc rất hứng khởi.
5': Lợi thế sân nhà giúp Liverpool nhập cuộc tự tin và đang tạo ra được sức ép tương đối lớn về phía khung thành của Man City, nhưng bàn mở tỉ số vẫn chưa đến với đội chủ sân Anfield.
7': KHÔNG ĐƯỢC !!! Florian Wirtz phát bóng cho Victor Munoz bứt tốc, nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha lại không vượt qua được sự áp sát của Nico O'Reilly bên phía đội khách.
9': ĐÁ PHẠT !!! Liverpool được hưởng quả phạt trực tiếp sát cột cờ góc, Florian Wirtz treo bóng vào vòng cấm địa Man City, nhưng hậu vệ đội khách đánh đầu giải nguy thành công.
12': Trận đấu đang nóng lên khi cầu thủ hai đội không ngần ngại phạm lỗi để phá lối chơi của đối phương. Liverpool vẫn là đội kiểm soát bóng và có thế trận tốt hơn, nhưng đội chủ nhà chưa thể tìm được đường vào khung thành Gianluigi Donnarumma.
14': PHẢN CÔNG !!! Liverpool phản công nhanh, Ryan Gravenberch rê bóng vượt qua 3 cầu thủ Man City sau đó chuyền cho Florian Wirtz, nhưng đường căng ngang sau đó của cầu thủ người Đức bị hậu vệ đối phương cản phá thành công.
15': KHÔNG ĐƯỢC !!! Man City phản công, Antoine Semenyo đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang, nhưng không đồng đội nào kịp ập vào dứt điểm.
19': PHẠT GÓC !!! Man City đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Liverpool đã đánh đầu giải nguy thành công.
21': PHẠT GÓC !!! Liverpool đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Florian Wirtz treo bóng rất khó chịu vào vòng cấm địa Man City, nhưng Gianluigi Donnarumma dù mất hai nhịp nhưng cũng ôm gọn bóng.
25': PHẠM LỖI !!! Florian Wirtz phạm lỗi với Erling Haaland, Man City được hưởng quả phạt trực tiếp ở giữa sân. Hai đội thi đấu thừa quyết liệt, nhưng thiếu những pha tấn công hay, chất lượng.
29': KHÔNG ĐƯỢC !!! Ryan Gravenberch chọc khe cho Victor Munoz xâm nhập vòng cấm, nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha đã không vượt qua được sự truy cản của hậu vệ đội khách.
31': KHÔNG VÀO !!! Victor Munoz xâm nhập vòng cấm địa và tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đập chân hậu vệ Man City đi hết đường biên ngang. Victor Munoz đang tạo ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Man City bằng những pha bứt tốc ấn tượng.
32': PHẠT GÓC !!! Liverpool được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp bên cánh phải theo hướng tấn công, nhưng không gây được khó khăn cho hàng phòng ngự của Man City.
35': KHÔNG VÀO !!! Enzo Fernandez có bóng trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng không thắng được Becker Alisson. Đây là cú dứt điểm đầu tiên của Man City ở trận đấu này.
41': Man City đang dần kiểm soát được thế trận và liên tục tổ chức được những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Liverpool trong ít phút vừa qua, nhưng hàng thủ đội chủ nhà vẫn đang đứng vững.
44': KHÔNG ĐƯỢC !!! Liverpool phản công nhanh, nhưng Barcola Bradley xử lý bóng quá chậm nên đã bị hậu vệ Man City kịp thời ập về phá bóng thành công.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hai đội tạm hòa nhau 0-0.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
47': THẺ VÀNG !!! Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Elliot Anderson.
48': KHÔNG VÀO !!! Liverpool phản công nhanh, cơ hội đến với Lewis Koumas, nhưng cú dứt điểm căng của cầu thủ này lại không thắng được thủ môn đối phương.
49': KHÔNG VÀO !!! Ryan Gravenberch và Alexis Mac Allister tung hai cú dứt điểm rất chất lượng từ ngoài vòng cấm địa, nhưng thủ môn Gianluigi Donnarumma bay người cản phá xuất sắc.
54': VIỆT VỊ !!! Liverpool tấn công bên cánh phải, bóng được căng ngang vào vòng cấm địa cho Lewis Koumas băng xuống dứt điểm, nhưng không thành công. Nếu Lewis Koumas ghi bàn ở tình huống này thì bàn thắng cũng không được công nhận vì lỗi việt vị.
55': SÚT XA !!! Florian Wirtz có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ người Đức thực hiện cú dứt điểm căng, nhưng bóng lại đi chệch khung thành Man City.
59': ĐÁ PHẠT !!! Liverpool được hưởng quả phạt trực tiếp, nhưng Florian Wirtz treo bóng không tốt nên đã bị hậu vệ Man City đánh đầu phá bóng thành công.
60': KHÔNG VÀO !!! Erling Haaland có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa Liverpool, nhưng tiền đạo người Na Uy lại dứt điểm đi chệch khung thành đáng tiếc. Đây là cơ hội ngon ăn nhất của Man City từ đầu trận, nhưng Erling Haaland đã dứt điểm không thành công.
62': SÚT XA !!! Ryan Gravenberch tung cú dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm địa, nhưng không thắng được thủ môn Gianluigi Donnarumma.
62': THẺ ĐỎ !!! Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng thứ hai sau khi ngăn cản Jeremy Doku phản công nhanh.
65': VÀO VÀO VÀO !!! Man City tấn công bên cánh trái, Doku đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm, bóng đập người hậu vệ Liverpool tìm đến vị trí của Erling Haaland, tiền đạo này tung cú dứt điểm căng ghi bàn mở tỉ số trận đấu.
68': VÀO VÀO VÀO !!! Man City lên bóng bên cánh trái, Jeremy Doku đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng vào góc chết, nâng tỉ số lên 2-0.
70': Sau khi được chơi hơn người, Man City đang ép sân Liverpool, liên tục bắn phá khung thành của đội chủ nhà.
73': PHẠT GÓC !!! Liverpool đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa Man City, nhưng Gianluigi Donnarumma đã ôm gọn bóng.
74': DỨT ĐIỂM !!! Josko Gvardiol có bóng trong vòng cấm địa Liverpool, cầu thủ này dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của đội chủ nhà.
78': VÀO VÀO VÀO !!! Rayan Cherki xử lý bóng kỹ thuật trong vòng cấm địa loại bỏ hàng thủ của Liverpool sau đó dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Becker Alisson, ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.
83': Mặc dù đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới Liverpool, nhưng có vẻ như Man City vẫn chưa muốn dừng lại. Đội khách vẫn tổ chức tấn công, vây hãm khung thành đội chủ nhà.
87': ĐÁ PHẠT !!! Liverpool được hưởng quả phạt trực tiếp, nhưng Alexis Mac Allister không thắng được Gianluigi Donnarumma.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
HẾT GIỜ !!! Man City giành chiến thắng 3-0 trước Liverpool.
Trực tiếp Liverpool vs Man City vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra vào lúc 22h30 hôm nay 11/10.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Man City
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Man City, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 22h30 ngày 11/10 theo giờ Việt Nam trên sân Anfield.