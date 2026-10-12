Kết quả vòng 6 Ngoại hạng Anh: Man City thắng đậm Liverpool

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Man City đánh bại Liverpool 3-0 ngay tại Anfield ở vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Erling Haaland, Jeremy Doku và Rayan Cherki lần lượt ghi bàn, giúp đội khách giành chiến thắng thuyết phục sau khi Ryan Gravenberch nhận thẻ đỏ.

Liverpool nhập cuộc tự tin nhờ lợi thế sân nhà và sớm gây sức ép lên khung thành Man City. Tuy nhiên, đội chủ sân Anfield không thể tận dụng những cơ hội ban đầu để chuyển hóa thành bàn thắng. Man City dần lấy lại thế trận nhưng cũng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự đối phương trong hiệp một. Hai đội khép lại 45 phút đầu tiên mà không có bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, Liverpool tiếp tục tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Ryan Gravenberch và Alexis Mac Allister lần lượt thử tài thủ môn Gianluigi Donnarumma bằng những cú sút xa, nhưng không thể đánh bại người gác đền bên phía Man City.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 62 khi Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Jeremy Doku, khiến Liverpool phải thi đấu thiếu người. Chỉ 3 phút sau, Man City tận dụng lợi thế để mở tỷ số. Jeremy Doku đi bóng bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm khiến bóng tìm đến vị trí của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy không bỏ lỡ cơ hội, tung cú sút quyết đoán đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0 ở phút 65.

Đến phút 68, Jeremy Doku trực tiếp nhân đôi cách biệt bằng pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi tung cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn Alisson Becker. Man City tiếp tục áp đảo trong những phút còn lại. Phút 78, Rayan Cherki xử lý khéo léo trong vòng cấm, loại bỏ hàng phòng ngự Liverpool rồi dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Trong thời gian bù giờ, Liverpool vẫn nỗ lực tìm bàn danh dự nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Man City. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 3-0 ngay tại Anfield, với dấu ấn từ Haaland, Doku và Cherki, đồng thời tận dụng hiệu quả lợi thế hơn người trong hiệp hai.