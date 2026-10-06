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Lịch thi đấu vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27: Liverpool đại chiến Man City

Thứ Ba, 14:00, 06/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27: Man City có chuyến làm khách trên sân của Liverpool, trong khi MU tiếp đón Tottenham trên sân nhà Old Trafford.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27, Man City sẽ có chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào lúc 22h30 ngày 11/10.  Đây là trận đấu được chờ đợi nhất vòng khi ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua nhóm đầu bảng.

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Lịch thi đấu vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27

Trước vòng đấu, Man City đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận toàn thắng. Trong khi đó, Liverpool đứng thứ 6 với 9 điểm.

Vị thế hiện tại khiến chuyến làm khách của Man City được xem là thử thách lớn nhất từ đầu mùa. Liverpool cần điểm để cải thiện thứ hạng, trong khi Man City hướng đến việc tiếp tục duy trì mạch toàn thắng.

lich thi dau vong 6 ngoai hang anh 2026 27 liverpool dai chien man city hinh anh 2
Ngoại hạng Anh 2026/27 trở lại sau quãng nghỉ dịp FIFA Days với tâm điểm đại chiến giữa Liverpool vs Man City. (Ảnh: Reuters)

Không chỉ trận đấu tại Anfield, vòng 6 còn thu hút sự chú ý với cuộc chạm trán giữa MU và Tottenham trên sân Old Trafford lúc 23h30 ngày 10/10.

MU hiện mới có 5 điểm sau 5 vòng đấu và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Tottenham thậm chí còn tệ hơn khi mới giành được 2 điểm và xếp cuối bảng. Cả hai đều rất cần chiến thắng để cải thiện vị trí, qua đó tạo áp lực cho nhóm phía trên.

Sau 5 vòng đấu của Ngoại hạng Anh 2026/27, Man City dẫn đầu với 15 điểm, là đội duy nhất toàn thắng. Arsenal đứng thứ hai với 12 điểm, Brighton xếp thứ ba với 10 điểm.

Phía sau là nhóm bám đuổi gồm Brentford, Leeds, Liverpool và Everton khi khoảng cách giữa các đội không quá lớn. Ở nửa cuối bảng, MU đứng thứ 12 với 5 điểm, còn Tottenham xếp cuối với 2 điểm.

Thứ hạng hoàn toàn có thể thay đổi sau vòng 6, đặc biệt khi Liverpool đối đầu Man City và Arsenal chạm trán Leeds. Những trận đấu này có thể tạo ra bước ngoặt đáng kể trong cuộc đua ở nhóm đầu.

Bên cạnh các trận cầu tâm điểm, vòng 6 còn có nhiều cặp đấu đáng chú ý khác như Arsenal gặp Leeds United và Chelsea đối đầu Bournemouth.

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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 sau vòng 5
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