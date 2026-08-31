Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Việt Nam thua đậm U20 Triều Tiên
VOV.VN - Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam thua đậm 0-3 trước U20 Triều Tiên trong trận ra quân ở bảng C.
U20 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên trong trận ra quân bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, qua đó đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé vào Vòng chung kết.
Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. U20 Triều Tiên chủ động đẩy cao đội hình và gây sức ép bằng nền tảng thể lực, tốc độ cùng khả năng tranh chấp mạnh mẽ. U20 Việt Nam gặp khó trong việc triển khai bóng nhưng vẫn tạo ra một số cơ hội đáng chú ý.
Phút 21, thủ môn Xuân Tín liên tiếp cứu thua sau hai pha dứt điểm nguy hiểm của Ri Kang Rim và Kim Hyon Jun. Đến phút 34, Lê Phát có cơ hội đánh đầu trong vòng cấm nhưng không thể đưa bóng đi chính xác. Hai đội khép lại hiệp một với tỷ số 0-0.
U20 Triều Tiên tăng tốc ngay đầu hiệp hai và nhanh chóng tạo ra bước ngoặt. Phút 46, Kim Yu Jin tận dụng khoảng trống trong hàng phòng ngự U20 Việt Nam để dứt điểm đánh bại Xuân Tín, mở tỷ số trận đấu.
Bàn thua khiến U20 Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn. Phút 50, Ri Hyok Gwang tận dụng tình huống Xuân Tín bắt bóng không dính để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Trước đó, hàng thủ U20 Việt Nam không thể ngăn Pak Kwang Song đột phá vào vòng cấm.
HLV Yutaka Ikeuchi lập tức điều chỉnh nhân sự và yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, U20 Việt Nam vẫn không tìm được bàn rút ngắn tỷ số trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đối phương.
Phút 58, Kim Yu Jin bứt tốc, vượt qua Quang Kiệt rồi dứt điểm quyết đoán đánh bại Xuân Tín nâng tỉ số lên 3-0. Trong thời gian còn lại, U20 Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Lê Phát có cơ hội từ một quả đá phạt ở phút 90 nhưng đưa bóng đi cao hơn khung thành.
Thất bại 0-3 khiến U20 Việt Nam khởi đầu Vòng loại U20 châu Á 2027 không như kỳ vọng và đối diện với nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất đi tiếp.
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Trước thềm các trận đấu tại bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi khẳng định U20 Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị và sẵn sàng bước vào cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết.
Tại buổi họp báo trước giải, HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ sự vui mừng khi Việt Nam được lựa chọn đăng cai bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027. Nhà cầm quân người Nhật Bản đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các CLB trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển.
“Đầu tiên, tôi cảm thấy rất vui khi giải đấu vòng loại U20 châu Á được tổ chức tại Việt Nam. Trước thềm giải đấu, chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ VFF cũng như các câu lạc bộ để có được điều kiện tập luyện lý tưởng nhất có thể”, HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.
U20 Việt Nam rút kinh nghiệm sau giải Đông Nam Á
Đánh giá về quá trình chuẩn bị, HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 mang đến cho U20 Việt Nam nhiều bài học quan trọng.
Đội tuyển không đạt kết quả như kỳ vọng tại giải đấu này. Tuy nhiên, HLV Yutaka Ikeuchi xem đó là cơ hội để ban huấn luyện và các cầu thủ nhận diện rõ những hạn chế, từ đó điều chỉnh quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2027.
“Ở giải Đông Nam Á vừa rồi, chúng tôi chưa đạt được kết quả như mong muốn. Đó là một thất bại đáng tiếc nhưng cũng là bài học lớn cho U20 Việt Nam. Qua bài học đó, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý giá để có sự chuẩn bị kỹ càng hơn cho vòng loại U20 châu Á lần này”, HLV Yutaka Ikeuchi nói.
HLV Yutaka Ikeuchi đánh giá cao U20 Triều Tiên
Ở trận ra quân, U20 Việt Nam sẽ chạm trán U20 CHDCND Triều Tiên. HLV Yutaka Ikeuchi đánh giá đây là đối thủ mạnh và dự báo đội tuyển sẽ đối mặt với thử thách không nhỏ.
Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết ban huấn luyện gặp không ít khó khăn trong việc thu thập thông tin về U20 CHDCND Triều Tiên. Vì vậy, đội tuyển phải kết hợp những dữ liệu hiện có với kinh nghiệm chuyên môn để phân tích đối thủ và xây dựng phương án thi đấu phù hợp.
“CHDCND Triều Tiên là một đối thủ rất mạnh. Họ luôn có lối chơi thể lực và tinh thần tốt, nên đây chắc chắn không phải là một trận đấu dễ dàng. Chúng tôi đã chuẩn bị hết sức mình để đối diện với họ”, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.
U20 Việt Nam chủ động phương án nhân sự
Về tình hình lực lượng, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết ban huấn luyện đã chủ động tìm kiếm các phương án thay thế trong bối cảnh một số cầu thủ không thể góp mặt vì chấn thương.
Đội tuyển tập trung nâng cao nền tảng thể lực, chuyên môn cho các cầu thủ hiện có, đồng thời thu hẹp khoảng cách về năng lực giữa các vị trí. HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng quá trình chuẩn bị đã giúp toàn đội đạt trạng thái sẵn sàng trước khi bước vào giải đấu.
“Đến thời điểm hiện tại, toàn đội U20 Việt Nam từ ban huấn luyện đến các cầu thủ đều đã sẵn sàng bước vào giải đấu”, HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định.
Đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh quyết tâm hướng tới Vòng chung kết
Cùng tham dự buổi họp báo, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh đánh giá U20 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị tích cực và duy trì sự gắn kết trong thời gian qua.
Theo Nguyễn Quốc Khánh, đội tuyển từng gặp một số khó khăn về lực lượng trong giai đoạn tập trung đầu tiên. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn duy trì sự tự tin và quyết tâm hướng tới mục tiêu giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết U20 châu Á 2027.
Đội trưởng U20 Việt Nam cũng đánh giá cao những sự bổ sung lực lượng trong quá trình chuẩn bị. Theo anh, các cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại V-League và các giải quốc tế sẽ mang đến những giá trị đáng kể cho tập thể.
“Sự bổ sung này là một đóng góp rất lớn cho tập thể đội cả về mặt tinh thần lẫn chuyên môn chiến thuật. Thi đấu tại V-League cũng như trải nghiệm ở các giải đấu quốc tế mang lại kinh nghiệm quý giá, giúp nâng cao chất lượng chuyên môn cho toàn đội”, Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ.
Đội trưởng U20 Việt Nam đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và kêu gọi sự cổ vũ của khán giả trong các trận đấu sắp tới.
“Chúng em hứa sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Hy vọng khán giả sẽ đến sân thật đông để tiếp thêm sức mạnh cho U20 Việt Nam thi đấu tốt tại vòng loại lần này”, Nguyễn Quốc Khánh nói.
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HLV trưởng Yutaka Ikeuchi chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U20 Việt Nam tham dự bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.
ĐT U20 Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản với 6 trận đấu tập nhằm giúp Ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi và các phương án chuyên môn trước khi trở về Phú Thọ chuẩn bị cho giải đấu.
Trong số 23 cầu thủ được lựa chọn, tiền vệ Nguyễn Lê Phát là một trong những gương mặt đáng chú ý nhờ những trải nghiệm thi đấu ở các cấp độ cao hơn. Cầu thủ này từng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, đồng thời là thành viên đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng Ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Dù đã có những trải nghiệm quý giá trong màu áo đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia, Nguyễn Lê Phát vẫn nằm trong độ tuổi tham dự giải đấu U20. Việc tiếp tục khoác áo đội tuyển U20 Việt Nam sẽ giúp cầu thủ này có thêm cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện, phát triển năng lực trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp.
Ở hàng phòng ngự, Đinh Quang Kiệt cũng là sự bổ sung đáng chú ý. Cầu thủ này vừa là thành viên đội tuyển quốc gia giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Những trải nghiệm cùng đội tuyển quốc gia được kỳ vọng sẽ giúp Quang Kiệt mang thêm bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu cho hàng phòng ngự U20 Việt Nam.
Tương tự Nguyễn Lê Phát, Đinh Quang Kiệt vẫn đủ điều kiện về độ tuổi để thi đấu ở cấp độ U20. Việc tiếp tục được trao cơ hội thi đấu cùng đội tuyển trẻ cũng là điều kiện thuận lợi để cầu thủ này tích lũy thêm kinh nghiệm, duy trì sự phát triển và hoàn thiện năng lực chuyên môn.
Bên cạnh hai gương mặt trên, danh sách chính thức tiếp tục có nhiều cầu thủ đã đồng hành cùng đội tuyển trong các đợt tập trung và các giải đấu quốc tế trước đó. Ở hàng phòng ngự, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh, cùng Lê Huy Việt Anh, Lê Tấn Dũng, Phan Đình Bách, Bùi Duy Đăng và các đồng đội sẽ mang đến nhiều phương án lựa chọn cho HLV Yutaka Ikeuchi.
Tuyến giữa cũng quy tụ những cầu thủ đã có thời gian chuẩn bị cùng đội tuyển như Trần Gia Hưng, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Đào Quang Anh, bên cạnh Nguyễn Lê Phát.
Trên hàng công, U20 Việt Nam tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt như Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Trần Gia Bảo, Nguyễn Thiên Phú và Nguyễn Trọng Đức Vũ. Đây là những cầu thủ đã có cơ hội thể hiện trong quá trình tập trung và tập huấn, trong đó nhiều người đã được Ban huấn luyện tạo điều kiện thi đấu, thử nghiệm qua các trận đấu tập tại Nhật Bản.
Theo lịch thi đấu Vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp U20 CHDCND Triều Tiên vào lúc 19h00 hôm nay 31/8. Sau đó, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ lần lượt đối đầu U20 Palestine vào ngày 3/9 và U20 Iran vào ngày 6/9.
Với quá trình chuẩn bị qua nhiều giai đoạn, cùng lợi thế thi đấu trên sân nhà, đội tuyển U20 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất góp mặt tại Vòng chung kết U20 châu Á 2027.
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TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': U20 Việt Nam và U20 Triều Tiên nhập cuộc rất quyết tâm, hai đội chơi áp sát nhanh, không ngần ngại phạm lỗi để kiểm soát được bóng và tấn công.
4': PHẠT GÓC !!! U20 Triều Tiên đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công bóng được treo vào vòng cấm của U20 Việt Nam, nhưng hàng thủ đội chủ nhà đã dễ dàng hóa giải thành công.
4': KHÔNG ĐƯỢC !!! U20 Triều Tiên tổ chức tấn công bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn Xuân Tín đã hóa giải thành công. Tuy nhiên, pha chuyền bóng sau đó của thủ thành này khiến đồng đội rơi vào thế khó, may mắn cho đội chủ nhà là đối thủ đã không tận dụng cơ hội thành công để ghi bàn.
6': U20 Triều Tiên dù làm khách nhưng đang nhập cuộc tốt và có thế trận lấn lướt trước đội chủ nhà U20 Việt Nam.
7': KHÔNG ĐƯỢC !!! U20 Việt Nam tấn công trung lộ, nhưng đường chuyền cuối cùng lại không vượt qua được hàng thủ của U20 Triều Tiên.
8': KHÔNG VÀO !!! An Jin Sok có bóng trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng bằng chân phải, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Xuân Tín.
10': KHÔNG ĐƯỢC !!! U20 Việt Nam tấn công bên cánh trái, nhưng đường chuyền cuối cùng của Lê Phát cho đồng đội lại không vượt qua được hậu vệ đối phương. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng hấp dẫn.
13': DỨT ĐIỂM !!! Kim Yu Jin đi bóng xâm nhập vòng cấm địa U20 Việt Nam sau đó tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi không trúng đích. U20 Triều Tiên đang khiến U20 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.
14': ĐÁNG TIẾC !!! U20 Việt Nam phản công nhanh, nhưng Duy Khang lại xử lý bóng rườm rà nên đã bị cầu thủ đối phương đoạt được bóng.
17': KHÔNG ĐƯỢC !!! U20 Việt Nam lên bóng bên cánh trái, bóng được phất dài cho Duy Khang bứt tốc, nhưng không thành công. Đại diện Đông Nam Á đang dần có được thế trận tốt hơn trước U20 Triều Tiên.
20': U20 Việt Nam có thế trận tốt hơn, nhưng những đường chuyền cuối cùng ở 1/3 sân của đối phương vẫn thiếu chuẩn xác nên chưa gây được khó khăn cho khung thành đội khách.
21': CỨU THUA XUẤT SẮC !!! U20 Triều Tiên tấn công bên cánh trái rất hay, Ri Kang Rim và Kim Hyon Jun tung liên tiếp 2 cú dứt điểm, nhưng Xuân Tín đã cứu thua xuất sắc.
25': KHÔNG ĐƯỢC !!! U20 Việt Nam tấn công nhanh bên cánh trái, Duy Khang đi bóng kỹ thuật, nhưng một lần nữa không vượt qua được hậu vệ của U20 Triều Tiên.
30': U20 Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của đối phương. Trước đối thủ có thể lực, thể hình vượt trội, đại diện Đông Nam Á thường thất thế ở những pha tranh chấp tay đôi. Trọng tài cho cầu thủ hai đội tạm nghỉ tiếp nước.
34': KHÔNG VÀO !!! Lê Phát có cơ hội đánh đầu nối trong vòng cấm địa của U20 Triều Tiên, nhưng bóng lại đi không chính xác. Đây là pha bóng đáng chú ý nhất của U20 Việt Nam kể từ đầu trận.
35': PHẠT GÓC !!! U20 Triều Tiên đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U20 Việt Nam đã dễ dàng phá bóng thành công.
38': KHÔNG ĐƯỢC !!! U20 Việt Nam tấn công trung lộ, bóng được bấm cho Lê Phát, nhưng tiền đạo của đội chủ nhà đã bị kẹp giữa hai hậu vệ đối phương nên không thế khống chế bóng thành công.
42': PHẢN CÔNG !!! U20 Việt Nam phản công nhanh, nhưng đường chuyền bóng cuối cùng của Lê Phát cho đồng đội lại quá mạnh nên bóng đi hết đường biên dọc.
45': BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U20 Việt Nam và U20 Triều Tiên tạm hòa nhau 0-0.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
46': VÀO VÀO VÀO !!! Ngay ở đợt lên bóng đầu tiên trong hiệp 2, U20 Triều Tiên đã có cơ hội và cầu thủ Kim Yu Jin đánh bại thủ thành Xuân Tín, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
47': THẺ VÀNG !!! Quốc Khánh nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ đối phương ở giữa sân.
48': PHẠT GÓC !!! U20 Triều Tiên đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U20 Việt Nam đã hóa giải thành công.
50': VÀO VÀO VÀO !!! U20 Triều Tiên có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 khi Ri Hyok Gwang dứt điểm cận thành từ pha bắt bóng không dính của Xuân Tín. Trước đó, hàng phòng ngự của U20 Việt Nam đã phòng ngự không tốt khi để Pak Kwang Song đi bóng như chỗ không người trong vòng cấm và dứt điểm làm khó Xuân Tín.
52': PHẢN CÔNG !!! U20 Việt Nam phản công nhanh bên cánh trái, bóng được căng vào trong cho Gia Bảo dứt điểm, nhưng tiền đạo của HAGL lại sút hụt bóng đáng tiếc.
55': U20 Triều Tiên tỏ ra vượt trội hoàn toàn ở những pha tranh chấp một một và tốc độ nên U20 Việt Nam gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai tấn công.
56': THẺ VÀNG !!! Kim Hyon Jun nhận thẻ vàng.
57': SÚT XA !!! Gia Hưng có bóng trước vòng cấm địa, cầu thủ này thực hiện cú dứt điểm từ xa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành đối phương.
58': VÀO VÀO VÀO !!! U20 Triều Tiên phản công nhanh, Kim Yu Jin đi bóng tốc độ và kỹ thuật vượt qua Quang Kiệt sau đó dứt điểm đánh bại Xuân Tín, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0.
60': U20 Việt Nam có hàng loạt sự thay đổi nhân sự sau khi nhận 3 bàn thua.
62': THẺ VÀNG !!! Tấn Dũng nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong pha phản công.
64': U20 Việt Nam đang nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa thành công khi U20 Triều Tiên vẫn thi đấu chặt chẽ và bọc lót tốt cho nhau.
70': KHÔNG ĐƯỢC !!! U20 Việt Nam vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của U20 Triều Tiên. Những đợt lên bóng của đội chủ nhà dễ dàng bị đội khách hóa giải.
73': KHÔNG ĐƯỢC !!! U20 Việt Nam lên bóng bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm U20 Triều Tiên, nhưng hậu vệ đội khách dễ dàng hóa giải thành công.
75': Trọng tài cho cầu thủ hai đội tạm nghỉ tiếp nước.
78': MẤT BÓNG NGUY HIỂM !!! U20 Việt Nam để mất bóng nguy hiểm, nhưng may mắn cho đội chủ nhà là cầu thủ đội khách đã mắc lỗi việt vị.
83': BẾ TẮC !!! U20 Việt Nam vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của U20 Triều Tiên. Đội khách vẫn giữ cự ly đội hình tốt khiến đội chủ nhà không có nhiều khoảng trống để tấn công.
88': CỨU THUA !!! Xuân Tín đấm bóng cứu thua sau cú dứt điểm căng của Kim Yu Jin trong vòng cấm của U20 Việt Nam.
90': KHÔNG VÀO !!! Lê Phát sút phạt, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của U20 Triều Tiên.
HẾT GIỜ !!! U20 Triều Tiên giành chiến thắng 3-0 trước U20 Việt Nam. Với kết quả này, U20 Việt Nam gặp khó trong việc giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027.
Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên trong khuôn khổ vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra trên sân Việt Trì vào lúc 19h ngày 31/8.
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