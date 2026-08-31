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Xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên vòng loại U20 châu Á 2027 ở đâu?

Thứ Hai, 15:00, 31/08/2026
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VOV.VN - Hướng dẫn xem trực tiếp trận đấu bóng đá giữa U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên thuộc khuôn khổ vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra trên sân Việt Trì vào lúc 19h00 ngày 31/8.

Xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên vòng loại U20 châu Á 2027 ở đâu?

Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 31/8, trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên diễn ra vào lúc 19h00 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.

Màn so tài này được phát trực tiếp trên TV360 của truyền hình Viettel. Bên cạnh đó, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên so tài ở vòng loại U20 châu Á 2027

Nhận định U20 Việt Nam vs U20 Triều Tiên

U20 Việt Nam bước vào vòng loại U20 châu Á 2027 với không ít thách thức khi nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ mạnh.

Để chuẩn bị cho giải đấu, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã có chuyến tập huấn chất lượng tại Nhật Bản. Năm trận giao hữu với kết quả tích cực giúp đội tích lũy kinh nghiệm và định hình bộ khung tối ưu.

So với các giải trẻ trước đó, lực lượng U20 Việt Nam lần này được đánh giá cao hơn về chiều sâu. Sự góp mặt của những cầu thủ đã thi đấu tại V-League mang đến thêm bản lĩnh và sự tự tin cho đội chủ nhà.

Bên kia chiến tuyến, U20 Triều Tiên vẫn là đối thủ khó chịu với nền tảng thể lực sung mãn. Lối chơi kỷ luật, tranh chấp quyết liệt và khả năng tổ chức tốt giúp U20 Triều Tiên luôn tạo ra áp lực lớn.

Thực tế, đại diện Đông Á từng gây nhiều khó khăn cho các đội mạnh ở vòng chung kết U20 châu Á 2025. Việc ghi bàn trong cả ba trận đấu cho thấy họ sở hữu khả năng tấn công không thể xem thường.

Do vậy, trận đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ khi hai đội đều thận trọng. U20 Việt Nam nhiều khả năng kiểm soát bóng và triển khai tấn công từ hai biên nhằm tìm khoảng trống.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi cần hạn chế sai lầm ở khu vực giữa sân trước lối chơi pressing của đối thủ. Khả năng tận dụng cơ hội và các tình huống cố định có thể trở thành yếu tố quyết định kết quả của trận đấu.

Quách Khiêm/VOV.VN
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