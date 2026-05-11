Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal vững vàng trên ngôi đầu

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi Arsenal giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trước West Ham. Kết quả này giúp Arsenal vững vàng ở ngôi đầu bảng, duy trì khoảng cách 5 điểm với đội nhì bảng Man City khi ngoại hạng Anh chỉ còn 2 vòng đấu.

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất.

Man City vẫn còn một trận đấu bù gặp Crystal Palace nhưng ngay cả khi giành chiến thắng, thầy trò Pep Guardiola vẫn không còn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Arsenal nếu thắng trong cả hai trận đấu còn lại sẽ chắc chắn lên ngôi vô địch ngoại hạng Anh.

Ở chiều ngược lại, kết quả này khiến West Ham thất thế so với Tottenham trong cuộc đua trụ hạng. West Ham hiện đang nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ” và kém đội đứng trên là Tottenham khoảng cách 1 điểm.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD