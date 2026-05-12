Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Căng thẳng cuộc chiến trụ hạng

Trận chiến trụ hạng ở Ngoại hạng Anh lúc này đang là cuộc đua song mã giữa Tottenham và West Ham. Hiện tại, Tottenham đang đứng thứ 17 với 38 điểm còn West Ham đứng thứ 18 với 36 điểm. Nottingham Forest ở vị trí thứ 16 đã chính thức trụ hạng khi có 43 điểm.

Trong bối cảnh West Ham đã thua Arsenal 0-1 ở vòng này, Tottenham suýt nữa nới rộng khoảng cách giữa vị trí an toàn và vị trí xuống hạng lên thành 4 điểm khi tiếp đón Leeds vào rạng sáng 12/5 theo giờ Việt Nam. Tottenham đã có bàn mở tỷ số nhưng sau đó bị Leeds cầm hòa 1-1 ở trận đấu muộn nhất vòng 36.

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 36

Khoảng cách giữa Tottenham và West Ham chỉ là 2 điểm khiến cuộc đua trụ hạng trở nên gay cấn khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 2 vòng đấu cuối.

Ở vòng áp chót, Tottenham sẽ làm khách của Chelsea còn West Ham tiếp đón Brighton. Trong ngày hạ màn mùa giải, Tottenham sẽ gặp Everton còn West Ham đối đầu với Leeds.