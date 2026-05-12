中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 12/5: Tottenham mất chiến thắng theo kịch bản nghiệt ngã

Thứ Ba, 05:46, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 12/5, Tottenham bị Leeds cầm hòa 1-1 ở trận đấu muộn nhất vòng 36 Ngoại hạng Anh khi Mathys Tel từ người hùng hóa tội đồ.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Tottenham bước vào trận đấu muộn nhất vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026 với cơ hội bỏ xa West Ham 4 điểm trong cuộc chiến trụ hạng. Nhiệm vụ của Gà trống là đánh bại Leeds, sau khi Búa tạ đã thua Arsenal 0-1 ở vòng đấu này.

Thi đấu trên sân nhà trước một Leeds đã sớm trụ hạng, Tottenham thể hiện bộ mặt đầy quyết tâm và vượt lên dẫn trước ở phút 50. Tiền đạo Mathys Tel tỏa sáng với pha dứt điểm đẹp mắt từ sát mép vòng cấm, đánh bại thủ môn Karl Darlow.

ket qua bong da hom nay 12 5 tottenham mat chien thang theo kich ban nghiet nga hinh anh 1
Mathys Tel (số 11) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Leeds. (Ảnh: Reuters)

Thế nhưng, Mathys Tel từ người hùng lại trở thành tội đồ khiến Tottenham mất điểm khi phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở phút 70. Pha tung người móc bóng hụt của Mathys Tel đã đốn ngã Ethan Ampadu trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền, Dominic Calvert-Lewin lạnh lùng đánh bại thủ môn Antonin Kinsky để gỡ hòa 1-1 cho Leeds. Đây cũng là kết quả chung cuộc ở trận này. Thậm chí, Tottenham còn may mắn thoát thua khi Sean Longstaff dứt điểm dội xà ngang ở phút bù giờ.

ket qua bong da hom nay 12 5 tottenham mat chien thang theo kich ban nghiet nga hinh anh 2
Calvert-Lewin gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền sau khi Mathys Tel phạm lỗi với Ethan Ampadu. (Ảnh: Reuters)

Với kết quả hòa 1-1 này, Leeds tiếp tục đứng thứ 14 với 44 điểm. Trong khi đó, Tottenham đứng thứ 17 – vị trí an toàn cuối cùng trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 38 điểm và hơn 2 điểm so với vị trí xuống hạng của West Ham.

Bên cạnh trận Tottenham hòa Leeds 1-1, loạt trận rạng sáng 12/5 theo giờ Việt Nam còn chứng kiến Napoli thua Bologna 2-3 ở vòng 36 Serie A và Rayo Vallecano hòa Girona 1-1 trong khuôn khổ vòng 35 La Liga.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Kết quả bóng đá Tottenham Leeds Ngoại hạng Anh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá hôm nay 11/5: Arsenal có chiến thắng quan trọng
Kết quả bóng đá hôm nay 11/5: Arsenal có chiến thắng quan trọng

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 11/5 nhận được sự quan tâm khi Arsenal có chiến thắng quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Kết quả bóng đá hôm nay 11/5: Arsenal có chiến thắng quan trọng

Kết quả bóng đá hôm nay 11/5: Arsenal có chiến thắng quan trọng

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 11/5 nhận được sự quan tâm khi Arsenal có chiến thắng quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Man City thắng đậm Brentford
Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Man City thắng đậm Brentford

VOV.VN - Man City thắng đậm Brentford 3-0 tại vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026 trong ngày Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo còn Doku có màn trình diễn bùng nổ.

Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Man City thắng đậm Brentford

Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Man City thắng đậm Brentford

VOV.VN - Man City thắng đậm Brentford 3-0 tại vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026 trong ngày Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo còn Doku có màn trình diễn bùng nổ.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 9/5: Liverpool bị Chelsea cầm hòa
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 9/5: Liverpool bị Chelsea cầm hòa

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 9/5: Liverpool bị Chelsea cầm hòa 1-1 và vẫn chưa thể chính thức có vé tham dự Cúp C1 châu Âu mùa giải sau.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 9/5: Liverpool bị Chelsea cầm hòa

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 9/5: Liverpool bị Chelsea cầm hòa

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 9/5: Liverpool bị Chelsea cầm hòa 1-1 và vẫn chưa thể chính thức có vé tham dự Cúp C1 châu Âu mùa giải sau.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế