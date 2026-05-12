Kết quả bóng đá hôm nay 12/5: Tottenham mất chiến thắng theo kịch bản nghiệt ngã

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Tottenham bước vào trận đấu muộn nhất vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026 với cơ hội bỏ xa West Ham 4 điểm trong cuộc chiến trụ hạng. Nhiệm vụ của Gà trống là đánh bại Leeds, sau khi Búa tạ đã thua Arsenal 0-1 ở vòng đấu này.

Thi đấu trên sân nhà trước một Leeds đã sớm trụ hạng, Tottenham thể hiện bộ mặt đầy quyết tâm và vượt lên dẫn trước ở phút 50. Tiền đạo Mathys Tel tỏa sáng với pha dứt điểm đẹp mắt từ sát mép vòng cấm, đánh bại thủ môn Karl Darlow.

Mathys Tel (số 11) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Leeds. (Ảnh: Reuters)

Thế nhưng, Mathys Tel từ người hùng lại trở thành tội đồ khiến Tottenham mất điểm khi phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở phút 70. Pha tung người móc bóng hụt của Mathys Tel đã đốn ngã Ethan Ampadu trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền, Dominic Calvert-Lewin lạnh lùng đánh bại thủ môn Antonin Kinsky để gỡ hòa 1-1 cho Leeds. Đây cũng là kết quả chung cuộc ở trận này. Thậm chí, Tottenham còn may mắn thoát thua khi Sean Longstaff dứt điểm dội xà ngang ở phút bù giờ.

Calvert-Lewin gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền sau khi Mathys Tel phạm lỗi với Ethan Ampadu. (Ảnh: Reuters)

Với kết quả hòa 1-1 này, Leeds tiếp tục đứng thứ 14 với 44 điểm. Trong khi đó, Tottenham đứng thứ 17 – vị trí an toàn cuối cùng trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 38 điểm và hơn 2 điểm so với vị trí xuống hạng của West Ham.

Bên cạnh trận Tottenham hòa Leeds 1-1, loạt trận rạng sáng 12/5 theo giờ Việt Nam còn chứng kiến Napoli thua Bologna 2-3 ở vòng 36 Serie A và Rayo Vallecano hòa Girona 1-1 trong khuôn khổ vòng 35 La Liga.