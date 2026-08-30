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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Đội tân binh sánh ngang Man City

Chủ Nhật, 05:19, 30/08/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Đội tân binh của giải là Hull City sánh ngang thành tích với Man City. Đây là 2 CLB đã có được thành tích toàn thắng ở 2 vòng đấu đầu tiên. Man City đang tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số.

bang xep hang ngoai hang anh moi nhat Doi tan binh sanh ngang man city hinh anh 1
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 30/8. 

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất cập nhật sáng 30/8, đội tân binh của giải là Hull City sánh ngang thành tích với Man City.

Đây là 2 CLB đã có được thành tích toàn thắng ở 2 vòng đấu đầu tiên và cùng sở hữu 6 điểm. Man City đang tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số. 

Trong trận đấu tại vòng 2, Hull City đã giành chiến thắng 1-0 trước Coventry City để không chỉ có trọn vẹn 6 điểm mà còn duy trì thành tích sạch lưới. 

PV/VOV.VN
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