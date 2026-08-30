Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Đội tân binh sánh ngang Man City

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 30/8.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất cập nhật sáng 30/8, đội tân binh của giải là Hull City sánh ngang thành tích với Man City.

Đây là 2 CLB đã có được thành tích toàn thắng ở 2 vòng đấu đầu tiên và cùng sở hữu 6 điểm. Man City đang tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số.

Trong trận đấu tại vòng 2, Hull City đã giành chiến thắng 1-0 trước Coventry City để không chỉ có trọn vẹn 6 điểm mà còn duy trì thành tích sạch lưới.