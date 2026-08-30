Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Đội tân binh sánh ngang Man City
VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Đội tân binh của giải là Hull City sánh ngang thành tích với Man City. Đây là 2 CLB đã có được thành tích toàn thắng ở 2 vòng đấu đầu tiên. Man City đang tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất cập nhật sáng 30/8, đội tân binh của giải là Hull City sánh ngang thành tích với Man City.
Đây là 2 CLB đã có được thành tích toàn thắng ở 2 vòng đấu đầu tiên và cùng sở hữu 6 điểm. Man City đang tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số.
Trong trận đấu tại vòng 2, Hull City đã giành chiến thắng 1-0 trước Coventry City để không chỉ có trọn vẹn 6 điểm mà còn duy trì thành tích sạch lưới.