U20 Triều Tiên sẵn sàng tranh tài với U20 Việt Nam

Tại vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Triều Tiên cùng lưu trú tại một khách sạn với đội tuyển chủ nhà U20 Việt Nam. Sự hiện diện của đội bóng Đông Á cũng hoàn tất danh sách 4 đội tuyển góp mặt tại bảng C, bên cạnh U20 Việt Nam, U20 Iran và U20 Palestine.

Ảnh: VFF.

U20 Triều Tiên là đội tuyển giàu truyền thống tại sân chơi U20 châu Á. Trong lịch sử, đội bóng này từng 3 lần giành chức vô địch và 2 lần đoạt ngôi á quân. Đáng chú ý, trong 8 lần tham dự gần nhất, U20 Triều Tiên đều vượt qua vòng loại để góp mặt tại Vòng chung kết.

Sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt cùng lối chơi giàu sức mạnh, U20 Triều Tiên được đánh giá là thử thách đáng gờm đối với U20 Việt Nam, U20 Iran và U20 Palestine. U20 Triều Tiên sang Việt Nam lần này với 30 thành viên, trong đó có 23 cầu thủ và 7 quan chức, HLV.

Đáng chú ý, thông tin về quá trình chuẩn bị của U20 Triều Tiên cho giải đấu lần này rất hạn chế, khiến các đối thủ càng phải thận trọng trong cuộc đua tại bảng C.

U20 Triều Tiên cũng chính là đối thủ của U20 Việt Nam trong trận ra quân. Hai đội sẽ chạm trán vào lúc 19h00 ngày 31/8 trên sân vận động Việt Trì. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng C và cơ hội giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027.