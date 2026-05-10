Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Nóng bỏng cuộc đua vô địch

Chủ Nhật, 06:15, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất, Man City phả hơi nóng vào gáy Arsenal trên đường đua vô địch khi rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu xuống còn 2 điểm.

Man City đã giành chiến thắng 3-0 trong cuộc tiếp đón Brentford tại vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Những người ghi bàn cho đội chủ nhà ở trận này là Jeremy Doku (60'), Erling Haaland (75') và Omar Marmoush (90'+2).

Chiến thắng 3-0 trước Brentford giúp Man City có 74 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và rút ngắn cách biệt với ngôi đầu bảng xuống còn 2 điểm. Hiện tại, Man City và Arsenal đang cùng chơi 35 trận. 

Theo lịch thi đấu vòng 36 Ngoại hạng Anh, Arsenal sẽ tới làm khách của West Ham lúc 22h30 ngày 10/5. Đây sẽ là màn đối đầu giữa 2 đội bóng vô cùng khát điểm, khi Arsenal đang đua vô địch còn West Ham đang đua trụ hạng.

bang xep hang ngoai hang anh moi nhat nong bong cuoc dua vo dich hinh anh 1
Man City giành chiến thắng 3-0 trong cuộc tiếp đón Brentford. (Ảnh: Reuters)
bang xep hang ngoai hang anh moi nhat nong bong cuoc dua vo dich hinh anh 2
Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau loạt trận đêm 9/5

MU tiếp tục đứng thứ 3 với 65 điểm sau khi hòa Sunderland 0-0. Liverpool vẫn đứng thứ 4 với 59 điểm sau trận hòa Chelsea 1-1 nhưng The Kop có nguy cơ bị Aston Villa vươn lên chiếm vị trí top 4. Lúc này, Aston Villa đang đứng thứ 5 với 58 điểm và sẽ gặp Burnley lúc 20h00 ngày 10/5.

Bournemouth củng cố vị trí thứ 6 và cơ hội giành vé dự Cúp châu Âu mùa tới khi thắng Fulham 1-0 để có 55 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn 2 điểm so với đội bám đuổi gần nhất là Brighton.

Hoàng Long/VOV.VN
Kết quả vòng 36 Ngoại hạng Anh tối 9-5: MU hòa hú vía trên sân Sunderland
VOV.VN - Kết quả vòng 36 Ngoại hạng Anh tối 9-5: MU hòa hú vía trên sân Sunderland ở sân vận động Ánh Sáng.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 9/5: Liverpool bị Chelsea cầm hòa

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 9/5: Liverpool bị Chelsea cầm hòa 1-1 và vẫn chưa thể chính thức có vé tham dự Cúp C1 châu Âu mùa giải sau.

Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu

VOV.VN - Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu sau khi các đội bóng đến từ giải đấu này giành quyền vào thi đấu trận chung kết Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu mùa 2025/2026.

