Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: Bóng đá Đông Nam Á buồn vui lẫn lộn

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất cập nhật sáng 6/5. U17 Indonesia có được vị trí tốt ở bảng B sau chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc, đội bóng này chỉ xếp sau U17 Nhật Bản vì kém hiệu số.

Trong khi đó, hai đội Đông Nam Á còn lại là Myanmar và Thái Lan chia sẻ những vị trí cuối bảng A sau các trận thua trước chủ nhà Saudi Arabia và Tajikistan.

Các trận đấu đầu tiên của bảng C (có U17 Việt Nam) và bảng D sẽ diễn ra vào đêm 6/5 và rạng sáng 7/5.