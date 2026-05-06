Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: Bóng đá Đông Nam Á buồn vui lẫn lộn
VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: Bóng đá Đông Nam Á buồn vui lẫn lộn khi U17 Indonesia có được vị trí tốt trong khi các đội Myanmar và Thái Lan phải xếp ở những thứ hạng bất lợi.
Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất cập nhật sáng 6/5. U17 Indonesia có được vị trí tốt ở bảng B sau chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc, đội bóng này chỉ xếp sau U17 Nhật Bản vì kém hiệu số.
Trong khi đó, hai đội Đông Nam Á còn lại là Myanmar và Thái Lan chia sẻ những vị trí cuối bảng A sau các trận thua trước chủ nhà Saudi Arabia và Tajikistan.
Các trận đấu đầu tiên của bảng C (có U17 Việt Nam) và bảng D sẽ diễn ra vào đêm 6/5 và rạng sáng 7/5.