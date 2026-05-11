Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam đánh mất ngôi đầu bảng
VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất nhận được sự chú ý sau khi U17 Việt Nam để U17 Hàn Quốc vượt qua đầy đáng tiếc.
Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi U17 Việt Nam để U17 Hàn Quốc vượt qua với tỉ số 4-1. Với kết quả này, U17 Hàn Quốc vươn lên đứng đầu bảng C, cũng như có lợi thế lớn để vào tứ kết.
Trong khi đó với việc U17 Yemen giành chiến thắng trước U17 UAE, U17 Việt Nam đang đứng ở vị trí nhì bảng. U17 Việt Nam bằng điểm U17 Yemen nhưng xếp trên nhờ thành tích đối đầu khi từng chiến thắng đội bóng này ở trận mở màn.
Cục diện bảng C đang rất khó đoán khi cả 4 đội đều còn cơ hội đi tiếp. Trong đó, U17 Việt Nam nếu giành chiến thắng trước U17 UAE ở trận đấu cuối sẽ chắc chắn vào tứ kết.