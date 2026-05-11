Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam đánh mất ngôi đầu bảng

Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi U17 Việt Nam để U17 Hàn Quốc vượt qua với tỉ số 4-1. Với kết quả này, U17 Hàn Quốc vươn lên đứng đầu bảng C, cũng như có lợi thế lớn để vào tứ kết.

Bảng xếp hạng U17 châu Á mới nhất.

Trong khi đó với việc U17 Yemen giành chiến thắng trước U17 UAE, U17 Việt Nam đang đứng ở vị trí nhì bảng. U17 Việt Nam bằng điểm U17 Yemen nhưng xếp trên nhờ thành tích đối đầu khi từng chiến thắng đội bóng này ở trận mở màn.

Cục diện bảng C đang rất khó đoán khi cả 4 đội đều còn cơ hội đi tiếp. Trong đó, U17 Việt Nam nếu giành chiến thắng trước U17 UAE ở trận đấu cuối sẽ chắc chắn vào tứ kết.