Xác định 2 cặp tứ kết U17 châu Á 2026: Chờ U17 Việt Nam báo tin vui

Thứ Tư, 09:45, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi các trận đấu ở bảng A và bảng B kết thúc vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định được 2 cặp tứ kết U17 châu Á 2026.

U17 Trung Quốc đi tiếp ấn tượng ở U17 châu Á 2026

Giải U17 châu Á 2026 chứng kiến những kịch bản khó tin tại bảng B. U17 Trung Quốc xuất sắc giành chiến thắng quyết định, qua đó lách khe cửa hẹp để đoạt vé vào tứ kết và World Cup.

Bước vào lượt đấu cuối bảng B sau hai trận toàn thua, U17 Trung Quốc bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Họ chơi một trận đấu xuất sắc và đánh bại U17 Qatar với tỷ số 2-0. Ở trận đấu cùng giờ, U17 Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi hạ gục U17 Indonesia 3-1. Màn trình diễn hoàn hảo giúp đại diện Đông Á bỏ túi 9 điểm tuyệt đối, hiên ngang tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng B cùng tấm vé dự U17 World Cup 2026.

xac dinh 2 cap tu ket u17 chau A 2026 cho u17 viet nam bao tin vui hinh anh 1
U17 Trung Quốc đánh bại U17 Qatar để có vé dự U17 World Cup 2026.

Đáng chú ý, hai kết quả trên đã tạo ra cục diện cực kỳ phức tạp khi ba đội Trung Quốc, Indonesia và Qatar cùng sở hữu 3 điểm. Áp dụng tiêu chí xét thành tích đối đầu trực tiếp, U17 Trung Quốc xuất sắc vượt lên nhờ sở hữu hiệu số tốt nhất. Kết quả này đưa U17 Trung Quốc vươn lên vị trí nhì bảng, đồng thời đoạt luôn tấm vé dự U17 World Cup 2026.

Xác định hai cặp tứ kết U17 châu Á 2026

Việc chủ nhà U17 Qatar dừng bước ngay vòng bảng U17 châu Á 2026 đồng nghĩa với việc giải đấu không còn suất dự World Cup dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Do đó, lượt trận cuối bảng A chỉ mang tính chất thủ tục nhằm phân định ngôi thứ.

Gạt bỏ áp lực thành tích, các đội bóng bảng A đã cống hiến cho người hâm mộ những màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn. U17 Saudi Arabia và U17 Tajikistan chia điểm bằng tỷ số không tưởng 5-5 sau khi cả hai đã nắm chắc vé đi tiếp. Trong khi đó, U17 Thái Lan và U17 Myanmar cũng khép lại hành trình tại giải bằng trận hòa 2-2.

Sau khi vòng bảng ở bảng A và B khép lại, Ban tổ chức đã xác định được hai cặp đấu đầu tiên tại vòng tứ kết. Đó là U17 Saudi Arabia vs U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản vs U17 Tajikistan.

xac dinh 2 cap tu ket u17 chau A 2026 cho u17 viet nam bao tin vui hinh anh 2
Xác định 2 cặp tứ kết U17 châu Á 2026.

Hai cặp tứ kết còn lại sẽ được xác định sau loạt trận cuối bảng C và D diễn ra vào đêm nay 13/5 và rạng sáng 14/5. Tâm điểm của người hâm mộ là màn so tài của U17 Việt Nam vs U17 UAE.

Nếu U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 UAE, đại diện Đông Nam Á sẽ giành vé vào tứ kết và đi U17 World Cup 2026. Nếu bị cầm hòa, U17 Việt Nam cần chờ kết quả thuận lợi từ trận đấu giữa U17 Hàn Quốc vs U17 Yemen.

Theo lịch U17 Việt Nam và U17 UAE sẽ so tài vào lúc 0h00 ngày 14/5 (giờ Việt Nam). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trí Minh/VOV.VN
Tin liên quan

U17 Trung Quốc đẩy U17 Việt Nam vào thế khó ở U17 châu Á 2026
VOV.VN - Việc U17 Trung Quốc đánh bại U17 Qatar để giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 đã vô tình tạo ra thách thức lớn cho U17 Việt Nam trong cuộc đua đoạt vé tham dự U17 World Cup.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/5: U17 Việt Nam đấu UAE
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/5, tâm điểm sẽ là trận đấu U17 Việt Nam gặp U17 UAE ở giải U17 châu Á 2026.

HLV Cristiano Roland chỉ đạo khẩn, U17 Việt Nam quyết thắng U17 UAE
VOV.VN - U17 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Jeddah, sẵn sàng bước vào trận quyết đấu với U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

