U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup sau khi thắng ấn tượng U17 UAE
VOV.VN - U17 Việt Nam giành vé đi U17 World Cup 2026 sau khi ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C tại giải U17 châu Á 2026.
Đội tuyển U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại U17 UAE với tỷ số chung cuộc 3-2 trong trận đấu quyết định tại bảng C. Chiến thắng này giúp đại diện Đông Nam Á giành ngôi đầu bảng với 6 điểm, vượt qua U17 Hàn Quốc và chính thức đoạt vé tham dự Vòng chung kết U17 World Cup 2026.
Trận đấu khởi đầu bất ngờ khi U17 UAE mở tỷ số ngay giây thứ 20. Cầu thủ Sultan Nasir Al Mheiri chớp thời cơ xé lưới U17 Việt Nam trong đợt lên bóng đầu tiên. Bất chấp bàn thua sớm, U17 Việt Nam nhanh chóng giành lại thế trận và áp đảo thời lượng kiểm soát bóng. Sau nhiều nỗ lực hãm thành từ Sỹ Bách và Minh Thủy, đội bóng đã tìm thấy bàn gỡ. Phút 41, Chu Ngọc Nguyễn Lực tung cú sút phạt xuất sắc đánh bại thủ môn Josh Bentley, san bằng tỷ số 1-1.
Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình tấn công. Phút 48, Đại Nhân căng ngang thuận lợi để Nguyễn Văn Dương dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1. Không bỏ cuộc, U17 UAE đẩy cao nhịp độ thi đấu hòng tìm kiếm cơ hội. Phút 56, Adam Mahrous đi bóng lắt léo rồi dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa 2-2.
Dẫu vậy, đại diện Việt Nam một lần nữa vươn lên bảo vệ thành quả. Phút 69, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Mạnh Cường đánh đầu dũng mãnh, ấn định chiến thắng 3-2.
Trong những phút bù giờ cuối cùng, thủ môn Xuân Hòa cứu thua xuất sắc, cùng hàng phòng ngự hóa giải hoàn toàn các đợt tấn công của đối phương. Trọng tài thổi còi mãn cuộc, khép lại 90 phút thi đấu lịch sử đưa bóng đá trẻ Việt Nam thẳng tiến tới sân chơi thế giới.
U17 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết VCK U17 châu Á cùng suất dự FIFA U17 World Cup 2026 trước màn so tài với U17 UAE lúc 0h ngày 14/5.
Với cục diện hiện tại ở bảng C, U17 Việt Nam chỉ cần đánh bại U17 UAE là chắc chắn giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á, đồng thời đoạt suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026 mà không cần quan tâm kết quả trận đấu giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen.
Trong trường hợp hòa U17 UAE, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu còn lại. Nếu U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen, U17 Việt Nam vẫn có khả năng cạnh tranh vị trí nhì bảng.
Sau thất bại trước U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam đã rút ra nhiều bài học quan trọng, đặc biệt ở khả năng duy trì sự tập trung nơi hàng thủ trong những phút cuối trận. Đây được xem là yếu tố then chốt nếu đội bóng áo đỏ muốn hoàn thành mục tiêu giành vé dự World Cup.
Trước lượt trận quyết định, ban huấn luyện U17 Việt Nam chắc chắn đã nghiên cứu kỹ đối thủ. U17 UAE từng gây bất ngờ khi cầm hòa U17 Hàn Quốc 1-1 nhưng sau đó lại để thua U17 Yemen 2-3, cho thấy sự thiếu ổn định về phong độ.
Đại diện Tây Á chỉ còn con đường buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Điều đó khiến U17 UAE nhiều khả năng phải đẩy cao đội hình chơi tấn công, tạo cơ hội để U17 Việt Nam phát huy sở trường phòng ngự phản công.
Theo HLV Cristiano Roland, những sai lầm ở trận gặp U17 Hàn Quốc là bài học quý giá giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh bóng đá luôn được quyết định bởi những chi tiết nhỏ và yêu cầu các học trò giữ tinh thần mạnh mẽ trước trận đấu quan trọng nhất vòng bảng.
U17 UAE sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình, thể lực tốt và thường chơi với cường độ cao, đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống bóng bổng và chuyển đổi trạng thái nhanh. Vì vậy, U17 Việt Nam cần duy trì sự tỉnh táo, phân phối sức hợp lý và tận dụng tối đa những thời điểm quyết định.
Tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 chỉ còn cách U17 Việt Nam đúng 90 phút. Đây là cơ hội lớn để thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam tạo nên dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá nước nhà.
Theo lịch U17 Việt Nam và U17 UAE sẽ so tài vào lúc 0h00 ngày 14/5 (giờ Việt Nam).
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
1': VÀO VÀO VÀO !!! Ngay ở giây thứ 20 của trận đấu, U17 UAE đã có bàn thắng mở tỉ số vào lưới U17 Việt Nam trong đợt lên bóng đầu tiên của mình. Người ghi bàn mở tỉ số trận đấu là Sultan Nasir Al Mheiri .
2': PHẠT GÓC !!! Sỹ Bách đánh đầu từ pha đá phạt góc của Minh Thủy, nhưng cú dứt điểm lại đi không trúng khung thành của U17 UAE.
3': U17 UAE có bàn thắng mở tỉ số sớm nên đang thi đấu rất tự tin. Đội bóng Tây Á với sự nhanh nhẹn và nền tảng thể lực tốt đang gây ra nhiều khó khăn cho U17 Việt Nam.
5': PHẠM LỖI !!! Minh Thủy phạm lỗi với đối phương ở khu vực giữa sân, U17 UAE được hưởng quả phạt trực tiếp bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn Xuân Hòa đã chơi tốt.
6': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Việt Nam tổ chức lên bóng nhanh bên cánh phải, Sỹ Bách nỗ lực tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U17 UAE đã phá bóng thành công.
8': KHÔNG VÀO !!! U17 Việt Nam tấn công rất hay bên cánh phải, Đại Nhân căng ngang thuận lợi để Văn Dương đệm bóng cận thành. Tiếc rằng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi lên khán đài một cách đáng tiếc.
10': KHÔNG ĐƯỢC !!! Nguyễn Lực chuyền bóng bổng cho Minh Thủy xâm nhập vòng cấm, nhưng thủ môn đội bạn đã băng ra kịp thời để hóa giải thành công. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao.
12': KHÔNG CÓ PHẠT 11M !!! Cầu thủ U17 Việt Nam đã ngã trong vòng cấm địa, nhưng trọng tài xác định không có lỗi của U17 AUE.
15': U17 Việt Nam đá phạt góc bên cánh phải, Minh Thủy và đồng đội phối hợp rất tốt, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại bị hậu vệ đối phương phá đi hết đường biên ngang.
16': PHẠT GÓC !!! Minh Thủy đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng không làm khó được hàng thủ đối phương. Sau đó, U17 Việt Nam tiếp tục có đợt tấn công bên cánh phải, Anh Hào tạt bóng cho Đại Nhân dứt điểm, nhưng không thành công.
20': KHÔNG VÀO !!! U17 Việt Nam tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền cho Nguyễn Lực, nhưng cú tạt bóng của cầu thủ này lại không tốt. Sau đó, U17 Việt Nam tấn công trung lộ, Minh Thủy có cơ hội dứt điểm từ xa, nhưng thủ môn đội bạn đã cứu thua xuất sắc.
21': KHÔNG VÀO !!! Từ tình huống phạt góc, Nguyễn Mạnh Cường có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng một lần nữa các cầu thủ của chúng ta lại dứt điểm không tốt.
24': U17 Việt Nam kiểm soát bóng lên tới 71% và liên tục bắn phá khung thành đối phương, nhưng chưa có bàn thắng gỡ hòa. Đại diện của Đông Nam Á đang làm chủ trận đấu, nhưng cũng cần đề phòng trước lối chơi phòng ngự phản công của đối phương.
27': PHẠT GÓC !!! U17 Việt Nam được hưởng quả phạt góc thứ 5 từ đầu trận, Minh Thủy treo bóng vào vòng cấm khiến hàng thủ đối phương lúng túng, sau đó đại diện Đông Nam Á có cơ hội dứt điểm tuyến hai, nhưng bóng đập chân hậu vệ U17 UAE đi hết đường biên ngang. Ở quả phạt góc sau đó, thủ môn U17 UAE là Josh Bentley đã ôm gọn bóng.
33': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Việt Nam phản công bên cánh phải, Sỹ Bách quyết định rê bóng xâm nhập vào vòng cấm địa, nhưng không vượt qua được hàng hậu vệ của U17 UAE.
36': U17 UAE vẫn đang chơi phòng ngự phản công tốt nên khiến U17 Việt Nam dù kiểm soát bóng vượt trội, nhưng chưa thể có bàn thắng gỡ hòa.
38': KHÔNG VÀO !!! Văn Dương đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi quá nhẹ nên không làm khó được thủ môn Josh Bentley.
39': PHẠM LỖI !!! Văn Dương bị hậu vệ đối phương phạm lỗi sát vòng cấm địa trực diện khung thành. U17 Việt Nam có cơ hội ghi bàn gỡ hòa.
41': VÀO VÀO VÀO !!! Chu Ngọc Nguyễn Lực sút phạt xuất sắc đánh bại thủ môn Josh Bentley, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam.
43': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Việt Nam tấn công bên cánh phải, bóng được căng ngang vào vòng cấm cho Minh Thủy, nhưng hậu vệ đội bạn đã cắt bóng thành công.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U17 Việt Nam hòa 1-1 U17 UAE.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Việt Nam tấn công rất hay bên cánh phải, Đại Nhân xâm nhập vòng cấm rồi căng ra tuyến hai để Nguyễn Văn Dương ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.
CẬP NHẬT !!! Ở trận đấu cùng giờ, U17 Hàn Quốc với U17 Yemen đang hòa nhau với tỉ số 0-0.
52': Sau khi có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, U17 Việt Nam đang thi đấu rất tự tin, chủ động kiểm soát bóng khiến U17 UAe gặp nhiều khó khăn.
56': VÀO VÀO VÀO !!! U17 UAE tấn công bên cánh phải, Adam Mahrous đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa sau đó dứt điểm hiểm hóc ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2.
59': KHÔNG ĐƯỢC !!! Văn Dương đi bóng tốc độ bên cánh trái, nhưng cầu thủ này đã để bóng đi hết đường biên dọc. U17 UAE liên tiếp có sự thay đổi người, đội bóng này đang muốn xé lưới U17 Việt Nam lần thứ ba.
61': PHẠT GÓC !!! Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Quý Vương có cơ hội dứt điểm bóng hai, nhưng thủ môn U17 UAE đã thi đấu tập trung và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
66': U17 UAE tấn công trung lộ, nhưng không thể dứt điểm khi hàng thủ U17 Việt Nam chơi tốt và bọc lọc cho nhau hiệu quả.
68': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hoàng Việt đi bóng xâm nhập vòng cấm địa U17 UAE, nhưng hậu vệ đối phương đã đoán được ý đồ và phá bóng đi hết đường biên ngang.
69': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Việt Nam đá phạt góc bên cánh trái, Mạnh Cường đánh đầu rất hay từ pha treo bóng của đồng đội, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2.
73': U17 UAE đang dâng đội hình lên cao, dốc toàn lực để ghi bàn. Đội bóng này phải thắng U17 Việt Nam mới có cơ hội đi tiếp.
74': CHẤN THƯƠNG !!! Thủ môn Xuân Hòa đang bị đau sau pha va chạm với tiền đạo bên phía U17 UAE. Các bác sĩ đang phải vào chăm sóc cho thủ môn U17 Việt Nam.
78': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 UAE đá phạt góc, nhưng không làm khó được hàng phòng ngự của U17 Việt Nam.
83': U17 Việt Nam vẫn đang kiểm soát được trận đấu, khiến U17 UAE gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng tìm kiếm bàn gỡ hòa.
86': ĐÁ PHẠT !!! U17 Việt Nam đá phạt trực tiếp, bóng được luân chuyển vào vòng cấm U17 UAE, nhưng đối phương đã hóa giải thành công.
88': U17 UAE đá phạt góc bên cánh phải, nhưng đối phương treo bóng không tốt nên không làm khó được hàng phòng ngự của U17 Việt Nam.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
90+4': PHẠM LỖI !!! Nguyễn Lực bị phạm lỗi trước vòng cấm địa U17 UAE, U17 Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp.
90+5': CỨU THUA !!! Xuân Hòa cứu thua xuất sắc từ pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của cầu thủ U17 UAE.
CẬP NHẬT !!! Ở trận đấu cùng giờ, U17 Hàn Quốc hòa 0-0 U17 Yemen.
HẾT GIỜ !!! U17 Việt Nam thắng 3-2 U17 UAE để vào tứ kết với ngôi đầu bảng C khi có 6 điểm, hơn U17 Hàn Quốc, đội đứng sau 1 điểm. Quan trọng hơn, U17 Việt Nam đã giành vé dự VCK U17 World Cup 2026.
