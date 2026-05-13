  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
U17 Trung Quốc đẩy U17 Việt Nam vào thế khó ở U17 châu Á 2026

Thứ Tư, 08:33, 13/05/2026
VOV.VN - Việc U17 Trung Quốc đánh bại U17 Qatar để giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 đã vô tình tạo ra thách thức lớn cho U17 Việt Nam trong cuộc đua đoạt vé tham dự U17 World Cup.

Cục diện bảng B và tác động trực tiếp đến U17 Việt Nam

Trong lượt trận cuối bảng B giải U17 châu Á 2026, U17 Trung Quốc giành chiến thắng 2-0 trước U17 Qatar. Dù bằng điểm với U17 Indonesia, U17 Qatar, nhưng U17 Trung Quốc có hiệu số đối đầu tốt hơn so với hai đối thủ nên đứng nhì bảng B sau U17 Nhật Bản.

Việc U17 Trung Quốc loại U17 Qatar giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026, vô tình đẩy U17 Việt Nam vào thế khó trong việc canh tranh vé dự U17 World Cup 2026. Bởi U17 Qatar bị loại đồng nghĩa với việc sẽ không có suất thứ ba thành tích tốt nhất ở U17 châu Á 2026 đi World Cup 2026.

U17 Trung Quốc lách qua khe cửa hẹp để vào tứ kết U17 châu Á 2026.

Do vậy, U17 Việt Nam nếu muốn có vé U17 World Cup 2026 thì phải đứng nhất hoặc nhì bảng C. Để có được thứ hạng này, thầy trò HLV Cristiano Roland phải thắng U17 UAE, hoặc kiếm ít nhất 1 điểm, đồng thời chờ kết quả thuận lợi từ trận đấu giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen.

U17 Việt Nam rèn quân để quyết đấu U17 UAE

Chuẩn bị cho trận đấu với U17 UAE, HLV Cristiano Roland không chỉ rèn chuyên môn mà còn trực tiếp củng cố tinh thần học trò. Nhà cầm quân người Brazil yêu cầu toàn đội tin tưởng vào quá trình chuẩn bị suốt thời gian qua.

Ông chỉ đạo các cầu thủ duy trì sự tập trung, tuân thủ nghiêm kỷ luật chiến thuật, chơi bóng đơn giản, hiệu quả và phát huy tối đa những kỹ năng ban huấn luyện đã truyền đạt. HLV Cristiano Roland khẳng định: Nếu U17 Việt Nam giữ vững sự tự tin, tinh thần đoàn kết và bám sát đấu pháp, đội hoàn toàn có thể giành kết quả tích cực.

Không khí buổi tập diễn ra rất khẩn trương và tích cực. Các cầu thủ "nuốt trọn" giáo án với sự tập trung cao độ. Ban huấn luyện liên tục rà soát các phương án chiến thuật đối phó U17 UAE, xoáy sâu vào khả năng chuyển đổi trạng thái, tổ chức phòng ngự và chắt chiu cơ hội tấn công.

Theo lịch U17 Việt Nam và U17 UAE sẽ so tài vào lúc 0h00 ngày 14/5 (giờ Việt Nam). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 
Hoàng Yến/VOV.VN
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/5: U17 Việt Nam đấu UAE
HLV Cristiano Roland chỉ đạo khẩn, U17 Việt Nam quyết thắng U17 UAE
Nhận định U17 Việt Nam - U17 UAE: Quyết đấu vì tấm vé World Cup 2026
