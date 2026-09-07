Bảng xếp hạng U20 châu Á 2027 mới nhất: Indonesia và Thái Lan nở nụ cười

Vòng loại U20 châu Á 2027 khép lại với kết quả đáng thất vọng khi U20 Việt Nam đứng cuối bảng C, toàn thua cả 3 trận và không giành được điểm nào. Thất bại 1-3 trước U20 Iran ở lượt trận cuối khiến đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi chính thức lỡ hẹn với vòng chung kết.

Kết quả lượt trận cuối vòng loại U20 châu Á 2027 của các đội Đông Nam Á.

Đáng chú ý, vị trí cuối bảng không chỉ khiến U20 Việt Nam bị loại mà còn kéo theo hệ quả lớn về thứ hạng. Theo thể thức mới của AFC, đội đứng cuối nhóm Qualification Phase sẽ xuống Development Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo.

Như vậy, U20 Việt Nam sẽ không được tham dự Qualification Phase của vòng loại U20 châu Á 2029. Đội phải thi đấu tại Development Phase và cạnh tranh vị trí dẫn đầu để giành quyền trở lại vòng loại chính.

Trong khi đó, Đông Nam Á có 3 đại diện góp mặt tại VCK U20 châu Á 2027. U20 Indonesia đứng đầu bảng H sau chiến thắng 2-0 trước U20 Australia. U20 Thái Lan đứng nhì bảng F với 6 điểm, còn U20 Malaysia đi tiếp với tư cách một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 bảng A.

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 bảng B.

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 bảng C.

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 bảng D.

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 bảng E.

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 bảng F.

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 bảng G.

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 bảng H.

Xếp hạng các đội nhì bảng.

U20 Việt Nam bị loại và xuống hạng.