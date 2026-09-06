Bóng đá Việt Nam nhận tin buồn kép sau khi U20 Việt Nam bị loại

U20 Việt Nam toàn thua, đứng cuối bảng C

U20 Việt Nam khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 với vị trí cuối bảng C sau khi thua U20 Iran 1-3 ở lượt trận cuối. Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi toàn thua cả ba trận, không giành được điểm nào, qua đó chính thức lỡ hẹn với vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Thất bại này còn kéo theo hệ lụy đáng chú ý khi U20 Việt Nam phải xuống Development Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo theo thể thức mới của AFC. Với cơ chế lên – xuống hạng, các đội đứng cuối nhóm Qualification Phase sẽ phải thi đấu tại Development Phase trước khi có cơ hội trở lại vòng loại chính.

U20 Việt Nam toàn thua ở vòng loại U20 châu Á 2027, qua đó bị xuống hạng.

Điều này đồng nghĩa U20 Việt Nam sẽ không được tham dự Qualification Phase của vòng loại U20 châu Á 2029. Đội tuyển phải thi đấu tại Development Phase và giành vị trí dẫn đầu để tìm đường trở lại sân chơi chính.

Hệ lụy này đặc biệt đáng chú ý với lứa U17 Việt Nam hiện tại, thế hệ vừa giành quyền tham dự U17 World Cup 2026. Đến năm 2029, nhóm cầu thủ này sẽ bước vào độ tuổi U20. Tuy nhiên, thay vì được cạnh tranh tại Qualification Phase để hướng tới VCK U20 châu Á 2029, họ sẽ phải bắt đầu từ Development Phase.

Nếu không thể thăng hạng, cơ hội thi đấu với những đối thủ hàng đầu châu Á của thế hệ này sẽ bị thu hẹp. Ngược lại, nếu giành quyền trở lại Qualification Phase, bóng đá trẻ Việt Nam mới có thể tiếp tục hướng tới VCK U20 châu Á 2031.

Vì vậy, thất bại của U20 Việt Nam tại vòng loại 2027 không chỉ là việc lỡ một giải đấu mà còn ảnh hưởng tới lộ trình phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm tới.