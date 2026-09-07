Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Indonesia gây sốc, Việt Nam bị loại

U20 Việt Nam bị loại sau 3 trận toàn thua

Trong lượt trận cuối vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam đã gây thất vọng lớn trước U20 Iran. Mặc dù có bàn thắng dẫn trước do công của Quốc Khánh, nhưng những sai lầm nghiêm trọng của hệ thống phòng ngự khiến U20 Việt Nam thua ngược 1-3 trước đại diện Tây Á.

U20 Việt Nam khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 với vị trí cuối bảng C. Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi toàn thua cả ba trận, không giành được điểm nào, qua đó chính thức lỡ hẹn với vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Thất bại này còn kéo theo hệ lụy đáng chú ý khi U20 Việt Nam phải xuống Development Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo theo thể thức mới của AFC. Với cơ chế lên – xuống hạng, các đội đứng cuối nhóm Qualification Phase sẽ phải thi đấu tại Development Phase trước khi có cơ hội trở lại vòng loại chính.

U20 Việt Nam bị loại sau 3 trận toàn thua (Ảnh: Như Đạt).

Điều này đồng nghĩa U20 Việt Nam sẽ không được tham dự Qualification Phase của vòng loại U20 châu Á 2029. Đội tuyển phải thi đấu tại Development Phase và giành vị trí dẫn đầu để tìm đường trở lại sân chơi chính.

Hệ lụy này đặc biệt đáng chú ý với lứa U17 Việt Nam hiện tại, thế hệ vừa giành quyền tham dự U17 World Cup 2026. Đến năm 2029, nhóm cầu thủ này sẽ bước vào độ tuổi U20. Tuy nhiên, thay vì được cạnh tranh tại Qualification Phase để hướng tới VCK U20 châu Á 2029, họ sẽ phải bắt đầu từ Development Phase.

Nếu không thể thăng hạng, cơ hội thi đấu với những đối thủ hàng đầu châu Á của thế hệ này sẽ bị thu hẹp. Ngược lại, nếu giành quyền trở lại Qualification Phase, bóng đá trẻ Việt Nam mới có thể tiếp tục hướng tới VCK U20 châu Á 2031.

U20 Indonesia loại U20 Australia

Nếu như U20 Việt Nam gây thất vọng thì U20 Indonesia và U20 Malaysia đã có những chiến thắng quan trọng ở lượt trận cuối để giành vé đi tiếp. U20 Indonesia gây bất ngờ khi đánh bại U20 Australia với tỉ số 2-0 để chiếm ngôi đầu bảng H. Trong khi đó, U20 Malaysia thắng 2-1 U20 Lào để đi tiếp theo suất của các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Kết quả lượt trận cuối vòng loại U20 châu Á 2027 của các đội Đông Nam Á (Ảnh: ASEAN Football News).

Ở lượt trận cuối vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Thái Lan thua U20 Iraq với tỉ số 1-3, nhưng đội bóng này vẫn giành vé tham dự vòng chung kết, khi đứng thứ nhì bảng F với 6 điểm.

Như vậy, ở vòng chung kết U20 châu Á 2027, Đông Nam Á có 3 đại diện tham dự là U20 Indonesia, U20 Thái Lan và U20 Malaysia. U20 Việt Nam bị loại và xuống hạng.