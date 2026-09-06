English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HLV Yutaka Ikeuchi nêu rõ lý do U20 Việt Nam bị loại

Chủ Nhật, 21:39, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Yutaka Ikeuchi nói nguyên nhân U20 Việt Nam thua cả 3 trận và không thể giành vé dự VCK U20 châu Á 2027.

HLV Ikeuchi tiếc nuối sau khi U20 Việt Nam bị loại

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận U20 Việt Nam thua 1-3 trước U20 Iran ở vòng loại U20 châu Á 2027, HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận đội bóng đã không thể duy trì thế trận trong hiệp hai dù có khởi đầu thuận lợi.

“Trong hiệp một, chúng tôi ghi được bàn thắng và đó là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, sang hiệp hai, đội không thể duy trì được thế trận như mong muốn. Đây là điều rất đáng tiếc”, HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

Theo chiến lược gia người Nhật Bản, lứa cầu thủ U20 Việt Nam hiện tại sở hữu nhiều gương mặt có triển vọng. Tuy nhiên, việc thiếu cơ hội thi đấu và cọ xát với những đối thủ mạnh đang ảnh hưởng đến quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ.

hlv yutaka ikeuchi neu ro ly do u20 viet nam bi loai hinh anh 1
HLV Yutaka Ikeuchi thất vọng vì U20 Việt Nam bị loại (Ảnh: Như Đạt).

“Lứa cầu thủ này có nhiều cầu thủ triển vọng. Tuy nhiên, các em còn thiếu cơ hội cọ xát với những đối thủ mạnh. Nếu được thi đấu và cọ xát nhiều hơn, các em sẽ còn tiến bộ”, HLV Yutaka Ikeuchi nhận định.

HLV Yutaka Ikeuchi cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi U20 Việt Nam không thể giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á. Ông cho rằng việc lứa cầu thủ hiện tại, thậm chí có thể cả lứa kế tiếp, không được góp mặt ở sân chơi châu lục là điều đáng tiếc đối với bóng đá trẻ Việt Nam.

“Tôi rất tiếc khi lứa cầu thủ này và có thể cả lứa sau cũng không thể dự vòng chung kết U20 châu Á”, nhà cầm quân người Nhật Bản nói.

Liên quan đến lực lượng của U20 Việt Nam, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết ông từng triệu tập một số cầu thủ thuộc SLNA. Tuy nhiên, những cầu thủ này sau đó phải trở về CLB để chuẩn bị cho V-League nên không thể tham dự vòng loại U20 châu Á 2027.

Sau giải đấu, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết ông sẽ cùng các cầu thủ nhìn lại và rút kinh nghiệm từ hành trình vừa qua. Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng thừa nhận hiện chưa có kế hoạch cụ thể cho chặng đường tiếp theo với bóng đá trẻ Việt Nam.

“Sau giải đấu này, tôi sẽ cùng các cầu thủ Việt Nam rút kinh nghiệm. Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch gì tiếp theo với bóng đá trẻ Việt Nam”, HLV Yutaka Ikeuchi kết luận.

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàng thủ như mơ ngủ, U20 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U20 Iran
Hàng thủ như mơ ngủ, U20 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U20 Iran

VOV.VN - U20 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U20 Iran ở lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, qua đó chính thức dừng bước tại giải đấu.

Hàng thủ như mơ ngủ, U20 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U20 Iran

Hàng thủ như mơ ngủ, U20 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U20 Iran

VOV.VN - U20 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U20 Iran ở lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, qua đó chính thức dừng bước tại giải đấu.

Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Việt Nam thua ngược U20 Iran
Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Việt Nam thua ngược U20 Iran

VOV.VN - Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam thua ngược 1-3 trước U20 Iran, qua đó đứng cuối bảng C và bị loại.

Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Việt Nam thua ngược U20 Iran

Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Việt Nam thua ngược U20 Iran

VOV.VN - Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam thua ngược 1-3 trước U20 Iran, qua đó đứng cuối bảng C và bị loại.

HLV U20 Triều Tiên nghĩ về World Cup sau thành công ở vòng loại U20 châu Á 2027
HLV U20 Triều Tiên nghĩ về World Cup sau thành công ở vòng loại U20 châu Á 2027

VOV.VN - HLV U20 Triều Tiên nghĩ về viễn cảnh lứa cầu thủ hiện tại của bóng đá Triều Tiên sẽ giành quyền đến VCK World Cup sau thành công ở vòng loại U20 châu Á 2027.

HLV U20 Triều Tiên nghĩ về World Cup sau thành công ở vòng loại U20 châu Á 2027

HLV U20 Triều Tiên nghĩ về World Cup sau thành công ở vòng loại U20 châu Á 2027

VOV.VN - HLV U20 Triều Tiên nghĩ về viễn cảnh lứa cầu thủ hiện tại của bóng đá Triều Tiên sẽ giành quyền đến VCK World Cup sau thành công ở vòng loại U20 châu Á 2027.

Link xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 6/9
Link xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 6/9

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran lúc 19h00 hôm nay 6/9 thuộc khuôn khổ lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến và cập nhật link xem bóng đá trên TV360.

Link xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 6/9

Link xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 6/9

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran lúc 19h00 hôm nay 6/9 thuộc khuôn khổ lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến và cập nhật link xem bóng đá trên TV360.

Tiền đạo U20 Việt Nam ghi bàn ở trận mở màn V-League 2026/2027
Tiền đạo U20 Việt Nam ghi bàn ở trận mở màn V-League 2026/2027

VOV.VN - Tiền đạo Lê Phát của U20 Việt Nam tỏa sáng rực rỡ trong trận ra quân V-League 2026/2027 giúp Ninh Bình thắng Hải Phòng với tỉ số 4-1.

Tiền đạo U20 Việt Nam ghi bàn ở trận mở màn V-League 2026/2027

Tiền đạo U20 Việt Nam ghi bàn ở trận mở màn V-League 2026/2027

VOV.VN - Tiền đạo Lê Phát của U20 Việt Nam tỏa sáng rực rỡ trong trận ra quân V-League 2026/2027 giúp Ninh Bình thắng Hải Phòng với tỉ số 4-1.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế