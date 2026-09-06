HLV Yutaka Ikeuchi nêu rõ lý do U20 Việt Nam bị loại

HLV Ikeuchi tiếc nuối sau khi U20 Việt Nam bị loại

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận U20 Việt Nam thua 1-3 trước U20 Iran ở vòng loại U20 châu Á 2027, HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận đội bóng đã không thể duy trì thế trận trong hiệp hai dù có khởi đầu thuận lợi.

“Trong hiệp một, chúng tôi ghi được bàn thắng và đó là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, sang hiệp hai, đội không thể duy trì được thế trận như mong muốn. Đây là điều rất đáng tiếc”, HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

Theo chiến lược gia người Nhật Bản, lứa cầu thủ U20 Việt Nam hiện tại sở hữu nhiều gương mặt có triển vọng. Tuy nhiên, việc thiếu cơ hội thi đấu và cọ xát với những đối thủ mạnh đang ảnh hưởng đến quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ.

HLV Yutaka Ikeuchi thất vọng vì U20 Việt Nam bị loại (Ảnh: Như Đạt).

“Lứa cầu thủ này có nhiều cầu thủ triển vọng. Tuy nhiên, các em còn thiếu cơ hội cọ xát với những đối thủ mạnh. Nếu được thi đấu và cọ xát nhiều hơn, các em sẽ còn tiến bộ”, HLV Yutaka Ikeuchi nhận định.

HLV Yutaka Ikeuchi cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi U20 Việt Nam không thể giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á. Ông cho rằng việc lứa cầu thủ hiện tại, thậm chí có thể cả lứa kế tiếp, không được góp mặt ở sân chơi châu lục là điều đáng tiếc đối với bóng đá trẻ Việt Nam.

“Tôi rất tiếc khi lứa cầu thủ này và có thể cả lứa sau cũng không thể dự vòng chung kết U20 châu Á”, nhà cầm quân người Nhật Bản nói.

Liên quan đến lực lượng của U20 Việt Nam, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết ông từng triệu tập một số cầu thủ thuộc SLNA. Tuy nhiên, những cầu thủ này sau đó phải trở về CLB để chuẩn bị cho V-League nên không thể tham dự vòng loại U20 châu Á 2027.

Sau giải đấu, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết ông sẽ cùng các cầu thủ nhìn lại và rút kinh nghiệm từ hành trình vừa qua. Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng thừa nhận hiện chưa có kế hoạch cụ thể cho chặng đường tiếp theo với bóng đá trẻ Việt Nam.

“Sau giải đấu này, tôi sẽ cùng các cầu thủ Việt Nam rút kinh nghiệm. Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch gì tiếp theo với bóng đá trẻ Việt Nam”, HLV Yutaka Ikeuchi kết luận.