Huấn luyện viên U20 Iran bất ngờ khen ngợi U20 Việt Nam

HLV U20 Iran ấn tượng với U20 Việt Nam và khán giả

HLV Ghasem Haddadifar cho rằng U20 Iran lẽ ra có thể giành kết quả tốt hơn ở trận đấu với U20 Triều Tiên, nếu không chịu ảnh hưởng từ một quyết định sai của trợ lý trọng tài. Theo ông, thất bại đó khiến U20 Iran rơi vào thế khó trước lượt trận cuối.

“Chúng tôi đáng lẽ đã có kết quả tốt hơn ở trận đấu với Triều Tiên nếu trợ lý trọng tài không mắc sai lầm. Thất bại đó khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong trận đấu hôm nay. Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi đã đánh bại một đội chủ nhà rất khó chịu và hoàn thành mục tiêu đề ra”, HLV Ghasem Haddadifar chia sẻ.

HLV Ghasem Haddadifar gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức và người hâm mộ, đồng thời đánh giá cao màn trình diễn của đội chủ nhà (Ảnh: Như Đạt).

Nhà cầm quân người Iran đánh giá bảng đấu này có tính cạnh tranh cao khi các đội đều sở hữu chất lượng chuyên môn tốt. Ông đặc biệt dành lời khen cho U20 Việt Nam sau màn trình diễn trên sân.

“Đây là một bảng đấu khó khăn, đội nào cũng có chất lượng. U20 Việt Nam hôm nay chơi tốt, di chuyển rất hay và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Họ tận dụng hiệu quả những tình huống bóng dài để tạo lợi thế”, HLV Ghasem Haddadifar nhận xét.

Dù vậy, U20 Iran đã chuẩn bị phương án để đối phó với lối chơi của đội chủ nhà. Theo HLV Ghasem Haddadifar, các học trò đã lường trước những khó khăn và tổ chức phòng ngự hiệu quả để hạn chế sức mạnh của U20 Việt Nam.

Bên cạnh chuyên môn, HLV Ghasem Haddadifar cũng ấn tượng với sự thân thiện và hiếu khách của người Việt Nam. Ông đặc biệt đánh giá cao bầu không khí trên các khán đài trong những trận đấu tại giải.

“Tôi rất ấn tượng với sự hiếu khách của con người Việt Nam. Tôi cảm nhận được bầu không khí tuyệt vời trên khán đài trong các trận đấu”, HLV U20 Iran nói.

HLV Ghasem Haddadifar tiết lộ U20 Iran không có quá nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu và cũng chưa thể triệu tập lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, ông kỳ vọng đội bóng sẽ được bổ sung thêm nhiều cầu thủ chất lượng trong tương lai.

“Chúng tôi có sự chuẩn bị không quá dài cho giải đấu này và cũng không lựa chọn được những cầu thủ tốt nhất. Trong tương lai, chúng tôi sẽ gọi thêm nhiều cầu thủ tốt hơn để xây dựng một tập thể mạnh mẽ hơn”, HLV Ghasem Haddadifar khẳng định.

Trong khi đó, cầu thủ Mohammadmahdi Jannianavaei gửi lời cảm ơn tới đội chủ nhà và đánh giá cao màn trình diễn của U20 Việt Nam: “Xin cảm ơn mọi người và cảm ơn U20 Việt Nam vì đã cống hiến một trận đấu tốt. Chúng tôi thủng lưới trước và gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, toàn đội đã cải thiện được màn trình diễn sau đó và giành chiến thắng”.