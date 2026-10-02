Bảng xếp hạng UEFA Nations League mới nhất: Bồ Đào Nha bay cao

Bồ Đào Nha bay cao trên bảng xếp hạng Nations League

Sáng nay 2/10, Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại UEFA Nations League 2026/2027 khi đánh bại Đan Mạch 4-2 ở lượt trận thứ ba bảng D của League A.

Goncalo Ramos, Joao Cancelo, Vitinha và Joao Felix lần lượt lập công giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng thuyết phục trong trận cầu có 6 bàn thắng. Đan Mạch hai lần gỡ hòa nhờ Mikkel Damsgaard và Rasmus Hojlund nhưng không thể giữ điểm trên sân nhà.

Bồ Đào Nha đánh bại Đan Mạch để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng (Ảnh: Reuters).

Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha tiếp tục dẫn đầu bảng D với 9 điểm sau 3 trận, ghi 7 bàn và thủng lưới 3 lần. Đan Mạch đứng thứ hai với 3 điểm, cùng điểm với Na Uy và Wales nhưng xếp trên nhờ các chỉ số phụ.

Bang xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 tính đến sáng 2/10.

Ở bảng A, Pháp cũng có 6 điểm và dẫn đầu sau 2 trận, trong khi Bỉ và Italy cùng có 3 điểm. Bảng B chứng kiến Hy Lạp dẫn đầu với 7 điểm, hơn Hà Lan 2 điểm. Tại bảng C, Tây Ban Nha đứng đầu với 6 điểm, còn Anh và Croatia cùng có 3 điểm.