Bảng xếp hạng UEFA Nations League mới nhất: Bồ Đào Nha bay cao
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất, Bồ Đào Nha dẫn đầu với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng.
Bồ Đào Nha bay cao trên bảng xếp hạng Nations League
Sáng nay 2/10, Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại UEFA Nations League 2026/2027 khi đánh bại Đan Mạch 4-2 ở lượt trận thứ ba bảng D của League A.
Goncalo Ramos, Joao Cancelo, Vitinha và Joao Felix lần lượt lập công giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng thuyết phục trong trận cầu có 6 bàn thắng. Đan Mạch hai lần gỡ hòa nhờ Mikkel Damsgaard và Rasmus Hojlund nhưng không thể giữ điểm trên sân nhà.
Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha tiếp tục dẫn đầu bảng D với 9 điểm sau 3 trận, ghi 7 bàn và thủng lưới 3 lần. Đan Mạch đứng thứ hai với 3 điểm, cùng điểm với Na Uy và Wales nhưng xếp trên nhờ các chỉ số phụ.
Ở bảng A, Pháp cũng có 6 điểm và dẫn đầu sau 2 trận, trong khi Bỉ và Italy cùng có 3 điểm. Bảng B chứng kiến Hy Lạp dẫn đầu với 7 điểm, hơn Hà Lan 2 điểm. Tại bảng C, Tây Ban Nha đứng đầu với 6 điểm, còn Anh và Croatia cùng có 3 điểm.