Lý do phũ phàng khiến Ronaldo phải ngồi dự bị cả trận ở ĐT Bồ Đào Nha

Sau khi Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách của Na Uy tại UEFA Nations League 2026/2027, HLV Jorge Jesus đã lý giải nguyên nhân Cristiano Ronaldo phải ngồi dự bị cả trận và không được vào sân thi đấu bất kỳ phút nào.

Theo đó, HLV Jorge Jesus dự định để Cristiano Ronaldo thi đấu khoảng 30 phút cuối trận nhưng sau đó thay đổi kế hoạch do nhận thấy thế trận không phù hợp với CR7 và tiền đạo Goncalo Ramos đang chơi quá hay.

Cristiano Ronaldo ngồi dự bị cả trận khi Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1. (Ảnh: Reuters)

"Vì yêu cầu chiến thuật nên tôi cần một cầu thủ có những đặc tính khác ở trận này. Điều đó không có nghĩa Cristiano Ronaldo không còn nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện" - Vị thuyền trưởng ĐT Bồ Đào Nha cho hay.

"Tôi đã lên kế hoạch để Cristiano Ronaldo thi đấu khoảng 30 phút cuối trận, nhưng tình hình trên sân lại không phù hợp với tính toán này. Tôi cũng thấy rằng Goncalo Ramos đang chơi rất hay trên hàng tiền đạo và không hợp lý khi thay cậu ấy ra" - HLV Jorge Jesus cho hay.

Trong ngày thay thế Cristiano Ronaldo trên hàng tiền đạo, Goncalo Ramos đã tỏa sáng và ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1. Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng A4 UEFA Nations League 2026/2027 với 6 điểm sau 2 lượt trận.

Ở lượt trận kế tiếp, Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón Đan Mạch lúc 01h45 ngày 2/10 theo giờ Việt Nam. Theo HLV Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo có thể sẽ trở lại thi đấu ở trận này.