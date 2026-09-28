English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 28/9: Ronaldo không thi đấu, Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy

Thứ Hai, 05:32, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 28/9: Trong trận đấu Ronaldo ngồi dự bị và không ra sân, ĐT Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 2-1 trước ĐT Na Uy trên sân khách ở lượt trận thứ hai vòng bảng UEFA Nations League 2026/2027.

Rạng sáng 28/9, lượt trận thứ hai vòng bảng UEFA Nations League 2026/2027 tiếp tục diễn ra. Trận đấu Bồ Đào Nha đến làm khách của Na Uy được chú ý khi siêu sao Ronaldo có dịp đối đầu Haaland của đội chủ nhà. 

ket qua bong da hom nay 28 9 ronaldo khong thi dau, bo Dao nha danh bai na uy hinh anh 1
Ronaldo ngồi dự bị cả trận khi Bồ Đào Nha thắng Na Uy. (Ảnh: Reuters). 

Tuy nhiên, HLV Jorge Jesus đã quyết định để CR7 ngồi dự bị trong khi một ngôi sao khác là Bruno Fernandes không được đăng ký thi đấu. 

Với những gương mặt còn lại, Bồ Đào Nha vẫn sớm lấn lướt với những thời cơ ghi bàn liên tiếp. Sau một số tình huống bỏ lỡ, đội khách đã có bàn mở tỷ số ở phút 17. Joao Felix tận dụng khoảng trống trước vòng cấm, dứt điểm lạnh lùng đưa Bồ Đào Nha vượt lên.

Sau bàn thua, Na Uy gia tăng sức ép, Haaland có cơ hội gỡ hòa nhưng bị Costa cản phá, còn Ruben Dias xuất hiện đúng lúc để thực hiện pha cứu thua ngay trên vạch vôi.

ket qua bong da hom nay 28 9 ronaldo khong thi dau, bo Dao nha danh bai na uy hinh anh 2
Niềm vui chiến thắng của ĐT Bồ Đào Nha. (Ảnh: Reuters). 

Lợi thế sân nhà giúp Na Uy tiếp tục ép sân đầu hiệp 2 và thành quả đã đến. Phút 51, Odeegard đá phạt khiến thủ môn Bồ Đào Nha không thể bắt dính, mở ra tình huống lộn xộn và Haaland đã chớp thời cơ sút tung lưới đội khách, quân bình tỷ số 1-1. 

Tuy nhiên, niềm vui của chủ nhà chỉ kéo dài 3 phút. Thủ môn Nyland chuyền bóng thẳng vào chân Goncalo Ramos, tạo điều kiện để tiền đạo Bồ Đào Nha dễ dàng lốp bóng vào lưới trống, tái lập lợi thế dẫn bàn cho đội khách. 2-1 nghiêng về Bồ Đào Nha cũng là kết quả cuối cùng và Ronaldo cũng không vào sân trong những phút cuối của trận đấu. 

ket qua bong da hom nay 28 9 ronaldo khong thi dau, bo Dao nha danh bai na uy hinh anh 3
U20 nữ Tây Ban Nha vô địch U20 World Cup nữ 2026. (Ảnh: Reuters). 

Ở các màn đọ sức khác của Nations League, Đức bất ngờ thua 0-1 trên sân nhà trước Hy Lạp trong khi Hà Lan đánh bại Serbia 2-1 trên sân khách. 

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 28/9, U20 nữ Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch U20 World Cup nữ 2026 sau chiến thắng 4-3 trên loạt luân lưu trước U20 nữ Triều Tiên sau khi 2 đội hòa nhau sau 120 phút tranh tài. Kết quả này khiến đại diện châu Á không thể làm nên lịch sử với lần thứ tư vô địch giải đấu. 

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 27/9: Chờ xem Ronaldo đối đầu Haaaland
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 27/9: Chờ xem Ronaldo đối đầu Haaaland

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 27/9 rạng sáng mai 28/9 với tâm điểm chú ý là trận Na Uy vs Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League 2026/2027.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 27/9: Chờ xem Ronaldo đối đầu Haaaland

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 27/9: Chờ xem Ronaldo đối đầu Haaaland

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 27/9 rạng sáng mai 28/9 với tâm điểm chú ý là trận Na Uy vs Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League 2026/2027.

Cristiano Ronaldo tuyên bố gây bão trước UEFA Nations League 2026/2027
Cristiano Ronaldo tuyên bố gây bão trước UEFA Nations League 2026/2027

VOV.VN - Cristiano Ronaldo có tuyên bố gây bão trước khi cùng ĐT Bồ Đào Nha chạm trán ĐT Xứ Wales tại UEFA Nations League 2026/2027.

Cristiano Ronaldo tuyên bố gây bão trước UEFA Nations League 2026/2027

Cristiano Ronaldo tuyên bố gây bão trước UEFA Nations League 2026/2027

VOV.VN - Cristiano Ronaldo có tuyên bố gây bão trước khi cùng ĐT Bồ Đào Nha chạm trán ĐT Xứ Wales tại UEFA Nations League 2026/2027.

Khởi tranh UEFA Nations League 2026/2027: Ronaldo bảo vệ chức vô địch?
Khởi tranh UEFA Nations League 2026/2027: Ronaldo bảo vệ chức vô địch?

VOV.VN - Hôm nay 24/9, UEFA Nations League 2026/2027 sẽ chính thức khởi tranh, Ronaldo và các đồng đội sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch đã đạt được từ mùa giải trước.

Khởi tranh UEFA Nations League 2026/2027: Ronaldo bảo vệ chức vô địch?

Khởi tranh UEFA Nations League 2026/2027: Ronaldo bảo vệ chức vô địch?

VOV.VN - Hôm nay 24/9, UEFA Nations League 2026/2027 sẽ chính thức khởi tranh, Ronaldo và các đồng đội sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch đã đạt được từ mùa giải trước.

Ronaldo vẫn được Bồ Đào Nha triệu tập đá UEFA Nations League
Ronaldo vẫn được Bồ Đào Nha triệu tập đá UEFA Nations League

VOV.VN - Cristiano Ronaldo tiếp tục góp mặt trong danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho các trận đấu Nations League sắp tới. Đây là lần đầu HLV Jorge Jesus công bố danh sách kể từ khi ông tiếp quản đội tuyển.

Ronaldo vẫn được Bồ Đào Nha triệu tập đá UEFA Nations League

Ronaldo vẫn được Bồ Đào Nha triệu tập đá UEFA Nations League

VOV.VN - Cristiano Ronaldo tiếp tục góp mặt trong danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho các trận đấu Nations League sắp tới. Đây là lần đầu HLV Jorge Jesus công bố danh sách kể từ khi ông tiếp quản đội tuyển.

Ronaldo "đấu võ" với đối thủ, Al Nassr thua sốc trận ra quân ở Cúp C1 châu Á
Ronaldo "đấu võ" với đối thủ, Al Nassr thua sốc trận ra quân ở Cúp C1 châu Á

VOV.VN - Al Nassr thua sốc 0-4 trước Al Ain ở trận ra quân ở Cúp C1 châu Á 2026/2027 trong ngày Cristiano Ronaldo tịt ngòi và có màn "đấu võ" với đối thủ.

Ronaldo "đấu võ" với đối thủ, Al Nassr thua sốc trận ra quân ở Cúp C1 châu Á

Ronaldo "đấu võ" với đối thủ, Al Nassr thua sốc trận ra quân ở Cúp C1 châu Á

VOV.VN - Al Nassr thua sốc 0-4 trước Al Ain ở trận ra quân ở Cúp C1 châu Á 2026/2027 trong ngày Cristiano Ronaldo tịt ngòi và có màn "đấu võ" với đối thủ.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế