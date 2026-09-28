Kết quả bóng đá hôm nay 28/9: Ronaldo không thi đấu, Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy

Rạng sáng 28/9, lượt trận thứ hai vòng bảng UEFA Nations League 2026/2027 tiếp tục diễn ra. Trận đấu Bồ Đào Nha đến làm khách của Na Uy được chú ý khi siêu sao Ronaldo có dịp đối đầu Haaland của đội chủ nhà.

Ronaldo ngồi dự bị cả trận khi Bồ Đào Nha thắng Na Uy. (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, HLV Jorge Jesus đã quyết định để CR7 ngồi dự bị trong khi một ngôi sao khác là Bruno Fernandes không được đăng ký thi đấu.

Với những gương mặt còn lại, Bồ Đào Nha vẫn sớm lấn lướt với những thời cơ ghi bàn liên tiếp. Sau một số tình huống bỏ lỡ, đội khách đã có bàn mở tỷ số ở phút 17. Joao Felix tận dụng khoảng trống trước vòng cấm, dứt điểm lạnh lùng đưa Bồ Đào Nha vượt lên.

Sau bàn thua, Na Uy gia tăng sức ép, Haaland có cơ hội gỡ hòa nhưng bị Costa cản phá, còn Ruben Dias xuất hiện đúng lúc để thực hiện pha cứu thua ngay trên vạch vôi.

Niềm vui chiến thắng của ĐT Bồ Đào Nha. (Ảnh: Reuters).

Lợi thế sân nhà giúp Na Uy tiếp tục ép sân đầu hiệp 2 và thành quả đã đến. Phút 51, Odeegard đá phạt khiến thủ môn Bồ Đào Nha không thể bắt dính, mở ra tình huống lộn xộn và Haaland đã chớp thời cơ sút tung lưới đội khách, quân bình tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, niềm vui của chủ nhà chỉ kéo dài 3 phút. Thủ môn Nyland chuyền bóng thẳng vào chân Goncalo Ramos, tạo điều kiện để tiền đạo Bồ Đào Nha dễ dàng lốp bóng vào lưới trống, tái lập lợi thế dẫn bàn cho đội khách. 2-1 nghiêng về Bồ Đào Nha cũng là kết quả cuối cùng và Ronaldo cũng không vào sân trong những phút cuối của trận đấu.

U20 nữ Tây Ban Nha vô địch U20 World Cup nữ 2026. (Ảnh: Reuters).

Ở các màn đọ sức khác của Nations League, Đức bất ngờ thua 0-1 trên sân nhà trước Hy Lạp trong khi Hà Lan đánh bại Serbia 2-1 trên sân khách.

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Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 28/9, U20 nữ Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch U20 World Cup nữ 2026 sau chiến thắng 4-3 trên loạt luân lưu trước U20 nữ Triều Tiên sau khi 2 đội hòa nhau sau 120 phút tranh tài. Kết quả này khiến đại diện châu Á không thể làm nên lịch sử với lần thứ tư vô địch giải đấu.