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Bồ Đào Nha thắng đậm Đan Mạch ở UEFA Nations League trong ngày vắng Ronaldo

Thứ Sáu, 05:11, 02/10/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá UEFA Nations League 2026/2027 hôm nay 2/10, không có Cristiano Ronaldo trong đội hình, Bồ Đào Nha vẫn tạo nên màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Đan Mạch 4-2 ở lượt trận thứ ba bảng 4 League A.

Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch trong ngày vắng Ronaldo

Ở trận đấu này, Bồ Đào Nha nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 13, Goncalo Ramos thực hiện cú vô lê đưa bóng dội cột dọc. Joao Cancelo nhanh chóng cắt bóng sau tình huống phá bóng không tốt của hàng thủ Đan Mạch, phối hợp với Ramos rồi thoát xuống dứt điểm tinh tế, mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.

Sau khi nhận bàn thua sớm, Đan Mạch lập tức đáp trả. Phút 23 của trận đấu, Mikkel Damsgaard tung cú cứa lòng chân phải đẹp mắt vào góc xa, đánh bại Diogo Costa để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

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Bồ Đào Nha và Đan Mạch chơi ăn miếng trả miếng (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha chỉ mất hai phút để tái lập lợi thế. Rafael Leao thoát pressing bên cánh trái rồi chuyền bóng cho Ramos. Tiền đạo này phối hợp với Bruno Fernandes trước khi thoát xuống và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1.

Sau giờ nghỉ, Đan Mạch tiếp tục gây sức ép và có bàn gỡ ở phút 53. Damsgaard chọc khe để Rasmus Hojlund băng xuống, vượt qua sự đeo bám của Ruben Dias rồi bình tĩnh bấm bóng qua người Diogo Costa.

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Rasmus Hojlund ăn mừng bàn thắng (Ảnh: Reuters).

Bàn thắng này giúp thế trận trở nên hấp dẫn khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Bồ Đào Nha duy trì sức ép và đến phút 67, Vitinha một lần nữa đưa đội khách vượt lên. Tiền vệ PSG phá bẫy việt vị, đón đường bấm bóng của Bruno Fernandes rồi đánh đầu hiểm hóc đánh bại Hermansen.

Đan Mạch nỗ lực tìm bàn gỡ trong những phút cuối nhưng không thành công. Phút 87, Bồ Đào Nha tung đòn phản công nhanh. Dalot đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ngang để Joao Felix dứt điểm ghi bàn thắng thứ 4 cho đội nhà.

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Bồ Đào Nha đánh bại Đan Mạch để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng (Ảnh: Reuters).

Chung cuộc, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch. Trong ngày không có Ronaldo, Goncalo Ramos, Vitinha, Cancelo và Joao Felix đã cùng nhau tạo nên một trận đấu giàu dấu ấn, giúp Bồ Đào Nha giành trọn 3 điểm để xây chắc ngôi đầu.

Kết quả một số trận đấu khác của UEFA Nations League 2026/2027 khác như sau: Israel 0-0 Kosovo, Đức thắng 2-0  trước Serbia, CH Ireland và Áo hòa nhau 2-2, Wales giành chiến thắng 2-1 Na Uy và Hy Lạp 2-2 Hà Lan.

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Ronaldo bất ngờ rời tuyển Bồ Đào Nha

VOV.VN - Ronaldo rời trại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League, không lâu sau khi HLV Jorge Jesus xác nhận Gonçalo Ramos sẽ đá chính nếu kế hoạch không thay đổi.

Trí Minh/VOV.VN
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