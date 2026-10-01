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Ronaldo bất ngờ rời tuyển Bồ Đào Nha

Thứ Năm, 06:25, 01/10/2026
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VOV.VN - Ronaldo rời trại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League, không lâu sau khi HLV Jorge Jesus xác nhận Gonçalo Ramos sẽ đá chính nếu kế hoạch không thay đổi.

Ronaldo quyết định rời tuyển Bồ Đào Nha

Mới đây, Cristiano Ronaldo thông báo rời đội tuyển Bồ Đào Nha, chỉ ít giờ sau cuộc họp báo của HLV Jorge Jesus. Tiền đạo 41 tuổi cho biết anh sẽ công bố lý do cụ thể vào thời điểm thích hợp.

“Sau cuộc họp báo của đội tuyển và cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời trại tập trung”, Ronaldo viết trên Instagram.

ronaldo bat ngo roi tuyen bo Dao nha hinh anh 1
Ronaldo rời trại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch  (Ảnh: Reuters).

Ronaldo không thi đấu trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy. Anh cũng không tập luyện cùng các đồng đội kể từ trận đấu này, qua đó khiến những đồn đoán về mối quan hệ giữa anh và HLV Jorge Jesus xuất hiện.

HLV Jorge Jesus xác nhận Ronaldo có thể dự bị

Trước trận gặp Đan Mạch, HLV Jorge Jesus xác nhận Gonçalo Ramos sẽ đá chính nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhà cầm quân 72 tuổi nhấn mạnh ban huấn luyện là những người đưa ra quyết định chuyên môn và tất cả cầu thủ phải tuân thủ.

“Nếu chúng tôi cần Ronaldo thi đấu, cậu ấy sẽ vào sân. Nếu không, cậu ấy sẽ không thi đấu. Tôi là người đưa ra quyết định và mọi người đều biết điều đó”, HLV Jesus nói.

ronaldo bat ngo roi tuyen bo Dao nha hinh anh 2
HLV Jorge Jesus (Ảnh: Reuters).

HLV Jorge Jesus cũng thừa nhận ông từng dự kiến sử dụng Ronaldo trước Na Uy nhưng sau đó thay đổi kế hoạch. Ông cho rằng việc để Ronaldo khởi động trong thời gian dài nhưng không đưa anh vào sân là một sai lầm và có thể khiến bất kỳ cầu thủ nào thất vọng.

Dù vậy, HLV Jesus phủ nhận đội tuyển Bồ Đào Nha tồn tại “vấn đề Ronaldo”. Ông cho rằng một cầu thủ có tầm vóc và lịch sử như Ronaldo cần nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ban huấn luyện.

Ronaldo hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng

Ronaldo hiện giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá nam quốc tế với 146 bàn thắng. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Bồ Đào Nha hiện dẫn đầu bảng A4 UEFA Nations League với 6 điểm sau 2 trận. Đội bóng của HLV Jorge Jesus sẽ làm khách trên sân Đan Mạch ngày 2/10, trước khi trở về sân nhà tiếp đón Na Uy ngày 5/10.

PV/VOV.VN
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