Bảng xếp hạng UEFA Nations League mới nhất

Tại bảng A, Pháp khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu sau 6 trận, giành 13 điểm. Đội tuyển Bỉ xếp thứ hai với 12 điểm, qua đó cùng Pháp đoạt vé vào tứ kết. Italia đứng thứ ba với 10 điểm, còn Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc vòng bảng ở vị trí cuối cùng khi chưa giành được điểm nào.

Ở bảng B, Đức tạo nên chiến thắng ấn tượng 5-0 trước Hà Lan. Kết quả này giúp thầy trò HLV Jurgen Klopp kết thúc vòng bảng với 11 điểm, bằng Hà Lan và Hy Lạp nhưng đứng đầu nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Hà Lan xếp thứ hai với cùng 11 điểm, trong khi Hy Lạp đứng thứ ba. Serbia khép lại bảng đấu ở vị trí cuối cùng với 0 điểm. Như vậy, Đức và Hà Lan là hai đội tuyển giành quyền vào tứ kết tại bảng B.

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 tính đến sáng 17/11.

Tại bảng C, cuộc cạnh tranh ngôi đầu diễn ra hấp dẫn giữa Anh và Tây Ban Nha. Cả hai đội tuyển đều giành 15 điểm sau 6 trận, nhưng Anh đứng đầu nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Croatia xếp thứ ba với 6 điểm, trong khi Séc đứng cuối bảng khi không giành được điểm nào. Với thành tích này, Anh và Tây Ban Nha cùng đoạt vé vào tứ kết UEFA Nations League 2026/2027.

Tại bảng D, Bồ Đào Nha đang dẫn đầu với 12 điểm sau 5 trận. Đội bóng này đã chắc suất vào tứ kết trước khi bước vào lượt trận cuối cùng. Đan Mạch đứng thứ hai với 9 điểm, Na Uy xếp thứ ba với 6 điểm, còn Wales đứng cuối bảng với 3 điểm.

Hai cuộc đối đầu giữa Đan Mạch và Na Uy, Wales và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào rạng sáng 18/11 (giờ Việt Nam). Đây là loạt trận quyết định đội tuyển còn lại giành quyền vào tứ kết của nhóm A.

Như vậy, sau loạt trận sáng 17/11, UEFA Nations League 2026/2027 đã xác định được 7/8 đội tuyển của nhóm A (từ bảng A-D) góp mặt ở vòng tứ kết, gồm Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.