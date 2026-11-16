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Bảng xếp hạng UEFA Nations League 26/27 mới nhất: Xác định 5 đội vào tứ kết

Thứ Hai, 06:00, 16/11/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng UEFA Nations League 26/27 mới nhất cập nhật sáng 16/11/2026, BTC đã xác định được 5 đội tuyển giành vé vào tứ kết.

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 26/27 mới nhất cập nhật sáng 16/11, bên cạnh 3 đội trước đó đã giành vé vào tứ kết sớm là Tây Ban Nha, Anh (bảng A3) và Bồ Đào Nha (bảng A4), hai đội khác cũng được BTC xác định vào tứ kết là Pháp và Bỉ (bảng A1).

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bang xep hang uefa nations league 26 27 moi nhat xac dinh 5 doi vao tu ket hinh anh 4
Bảng xếp hạng Nations League mới nhất.

Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, ĐT Anh giành chiến thắng với tỉ số 3-2, qua đó vượt qua ĐT Tây Ban Nha để giành vị trí đầu bảng A3. Trận đấu còn lại của bảng A3 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi ĐT Croatia giành chiến thắng trước ĐT Thổ Nhĩ Kỳ.

Bảng A1 đã xác định được hai đội bóng vào tứ kết sau loạt đấu cuối vòng bảng. ĐT Pháp có chiến thắng 2-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ để vươn lên dẫn đầu bảng A1, đồng thời giành vé vào tứ kết. 

Trước vòng đấu cuối, ĐT Italy đang có lợi thế với vị trí dẫn đầu bảng A1, bằng điểm ĐT Pháp và hơn ĐT Bỉ khoảng cách 1 điểm. Tuy nhiên, ĐT Italy đón nhận thất bại nặng nề 1-4 trong trận đấu trên sân khách trước ĐT Bỉ, qua đó chỉ đứng thứ ba. Suất vào tứ kết còn lại của bảng A1 thuộc về ĐT Bỉ với vị trí nhì bảng.

Ba đội tuyển còn lại giành quyền vào tứ kết sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng của vòng bảng diễn ra vào đêm nay theo giờ Việt Nam. 

Tại bảng A4, các đội Wales và Đan Mạch sẽ cạnh tranh trực tiếp trong trận đấu ngày 18/11 tới. Bảng A2 cũng diễn ra kịch tính khi Hà Lan, Hy Lạp và Đức đều còn khả năng cạnh tranh vé vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. 

UEFA Nations League 26/27 có tổng cộng 54 đội tuyển tham dự, được chia thành 4 hạng đấu (League) được đánh thứ tự A, B, C, D. Chỉ các đội ở League A với 4 bảng đấu A1, A2, A3, A4 mới có quyền cạnh tranh vé vào tứ kết và sau đó là tranh chức vô địch. 

PV/VOV.VN
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