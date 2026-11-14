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Bảng xếp hạng UEFA Nations League mới nhất: Hà Lan dẫn đầu, Đức áp sát Hy Lạp

Thứ Bảy, 05:45, 14/11/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất sau loạt trận sáng 14/11: Hà Lan dẫn đầu bảng B với 11 điểm, trong khi Đức cùng điểm Hy Lạp nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng bại.

Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 sau loạt trận sáng 14/11

Loạt trận lượt 5 UEFA Nations League 2026/27 diễn ra sáng 14/11 đã mang đến nhiều biến động đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Hà Lan tiếp tục giữ vững ngôi đầu, trong khi Đức có chiến thắng quan trọng để thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

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Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 sau loạt trận sáng 14/11

Tại bảng B, Hà Lan khẳng định sức mạnh bằng màn vùi dập Hy Lạp với tỷ số 7-0, qua đó nâng tổng điểm lên 11 và củng cố vị trí số một. Ở chiều ngược lại, Đức đánh bại Serbia 3-1 để có cùng 8 điểm với đối thủ, nhưng vẫn xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

Ở bảng E, Thụy Sỹ tiếp tục dẫn đầu với 13 điểm sau trận hòa không bàn thắng trước Slovenia. Scotland hiện đứng thứ 3 với 7 điểm, sau khi giành chiến thắng trước Bắc Macedonia.

Trong khi đó, Iceland tạo dấu ấn tại bảng L bằng chiến thắng đậm 5-0 trước Bulgaria, qua đó nâng số điểm lên 11 và giữ ngôi đầu. Estonia bám đuổi phía sau với 9 điểm sau khi vượt qua Luxembourg với tỷ số 1-0.

Quách Khiêm/VOV.VN
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