Bảng xếp hạng UEFA Nations League mới nhất: Hà Lan dẫn đầu, Đức áp sát Hy Lạp

Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 sau loạt trận sáng 14/11

Loạt trận lượt 5 UEFA Nations League 2026/27 diễn ra sáng 14/11 đã mang đến nhiều biến động đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Hà Lan tiếp tục giữ vững ngôi đầu, trong khi Đức có chiến thắng quan trọng để thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 sau loạt trận sáng 14/11

Tại bảng B, Hà Lan khẳng định sức mạnh bằng màn vùi dập Hy Lạp với tỷ số 7-0, qua đó nâng tổng điểm lên 11 và củng cố vị trí số một. Ở chiều ngược lại, Đức đánh bại Serbia 3-1 để có cùng 8 điểm với đối thủ, nhưng vẫn xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

Ở bảng E, Thụy Sỹ tiếp tục dẫn đầu với 13 điểm sau trận hòa không bàn thắng trước Slovenia. Scotland hiện đứng thứ 3 với 7 điểm, sau khi giành chiến thắng trước Bắc Macedonia.

Trong khi đó, Iceland tạo dấu ấn tại bảng L bằng chiến thắng đậm 5-0 trước Bulgaria, qua đó nâng số điểm lên 11 và giữ ngôi đầu. Estonia bám đuổi phía sau với 9 điểm sau khi vượt qua Luxembourg với tỷ số 1-0.