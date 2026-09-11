Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN tạm chiếm ngôi đầu

Trong trận đấu sớm nhất tại vòng 2 V-League 2026/2027, CLB CAHN đã giành chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel dù phải chơi thiếu người từ phút 69 khi Đoàn Văn Hậu lĩnh thẻ đỏ vì pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân. Tiền vệ Stefan Mauk là người hùng giúp nhà ĐKVĐ V-League giành trọn 3 điểm với pha đánh đầu thành bàn ở phút 90+3.

Bảng xếp hạng V-League sau trận CLB CAHN thắng Thể Công Viettel 1-0. (Ảnh: VPF)

Chiến thắng kịch tính này giúp CLB CAHN tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027 với 6 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, Thể Công Viettel đang đứng thứ 6 với 3 điểm.

Trong loạt trận vòng 2 V-League 2026/2027 diễn ra ngày 11/9, Nam Định sẽ tới làm khách của Đà Nẵng, Ninh Bình tiếp đón Thanh Hóa và Bắc Ninh chạm trán CLB CA TP.HCM.

Ngày 12/9 diễn ra 1 trận Hà Nội FC đấu SLNA. Ngày 13/9 là các cặp đấu còn lại gồm HAGL vs Hải Phòng FC và Hà Tĩnh gặp Đồng Nai.

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