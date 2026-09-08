4 cầu thủ bị treo giò ở vòng 2 V-League 2026/27

Vòng 2 V-League 2026/27 hứa hẹn nhiều trận cầu hấp dẫn, nhưng một số đội bóng sẽ không có được lực lượng mạnh nhất vì án treo giò. Đáng chú ý, có tới 4 cầu thủ buộc phải vắng mặt do nhận thẻ đỏ ở các trận đấu trước đó.

Tâm điểm của vòng đấu là màn so tài giữa Thể Công Viettel vs CLB CAHN diễn ra lúc 19h15 ngày 10/9 trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, đội bóng áo lính sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng vì án treo giò.

Nhâm Mạnh Dũng (Thể Công Viettel) và Jovic Filip (Đồng Nai) bị treo giò ở vòng 2 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)

Chân sút sinh năm 2000 bị truất quyền thi đấu trong chiến thắng 2-0 trước Đồng Nai ở vòng mở màn. Với thẻ đỏ trực tiếp này, Nhâm Mạnh Dũng không chỉ vắng mặt ở vòng 2 mà còn tiếp tục nghỉ thi đấu ở vòng 3 khi gặp Hà Tĩnh.

Ở chiều ngược lại, Đồng Nai cũng chịu tổn thất lực lượng khi trung vệ Jovic Filip không thể ra sân. Cầu thủ này nhận thẻ đỏ trong trận gặp Thể Công Viettel và sẽ bị treo giò hai trận liên tiếp.

Tân binh Bắc Ninh FC cũng không nằm ngoài danh sách chịu ảnh hưởng bởi án phạt. Tiền vệ Nguyễn Văn Đạt sẽ vắng mặt một trận sau khi nhận hai thẻ vàng trong cuộc đối đầu với SLNA. Theo đó, Nguyễn Văn Đạt không thể góp mặt ở trận Bắc Ninh FC gặp CLB CA TP.HCM tại vòng 2.

Ngoài ra, Hà Nội FC cũng thiếu vắng một nhân tố quan trọng là Nguyễn Công Nhật. Cầu thủ này phải chấp hành án treo giò từ mùa giải trước và sẽ không thể ra sân ở vòng đấu thứ 2.

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