U23 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam có chung mục tiêu ở ASIAD 2026

Ảnh: VFF

Tại môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm cùng bảng C với U23 Kuwait, U23 Philippines và U23 Uzbekistan. Do trùng thời điểm ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 nên HLV Kim Sang Sik tiếp tục trao quyền dẫn dắt U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 cho Trợ lý Đinh Hồng Vinh.

U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản dự ASIAD 2026 ngày 13/9. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 15/9 sau đó gặp U23 Philippines vào ngày 18/9 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 22/9.

Theo VFF, mục tiêu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 là giành quyền lọt vào tứ kết. Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam từng 3 lần giành quyền vượt qua vòng bảng ASIAD vào các năm 2010, 2014 và 2018.

Đáng chú ý, sau khi tham dự ASIAD 2026, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai từ ngày 9/11 đến 17/11, hướng tới chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm vụ trong năm 2027 như Vòng loại U23 châu Á, SEA Games và giải U23 Đông Nam Á.

Ảnh: VFF

Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam cũng nhận mục tiêu lọt vào tứ kết môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026. Tại giải đấu lần này, ĐT nữ Việt Nam nằm cùng bảng E với chủ nhà ĐT nữ Nhật Bản, ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa và ĐT nữ Thái Lan.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ ra quân gặp ĐT nữ Đài Bắc Trung Hòa vào ngày 14/9, sau đó gặp chủ nhà Nhật Bản ngày 17/9 và chạm trán ĐT nữ Thái Lan ngày 21/9.

Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đang có đợt tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 2/9 đến 10/9 trước khi sang Nhật Bản dự ASIAD 2026. ĐT nữ Việt Nam hiện đang trong quá trình chuyển giao lực lượng. Một số cầu thủ giàu kinh nghiệm đã chia tay đội tuyển, trong khi một số cầu thủ kỳ cựu cần thêm thời gian để duy trì và tìm lại trạng thái thể lực, phong độ tốt nhất.

Bên cạnh đó, lực lượng ĐT nữ Việt Nam còn chịu ảnh hưởng bởi một số trường hợp chấn thương. Theo VFF, việc tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng sự kế thừa và ổn định lực lượng cho ĐT nữ Việt Nam trong thời gian tới.