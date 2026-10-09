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Sân Mỹ Đình lần đầu tổ chức trận đấu tại V-League 2026/2027

Thứ Sáu, 12:00, 09/10/2026
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VOV.VN - Sân Mỹ Đình sẽ lần đầu được sử dụng tại V-League 2026/2027 khi tổ chức trận đấu giữa Hà Nội FC và Bắc Ninh ở vòng 3, thay thế sân Hàng Đẫy theo thông báo mới nhất từ VPF.

Sân Mỹ Đình lần đầu tổ chức trận đấu tại V-League 2026/2027

Theo thông báo mới nhất từ Công ty VPF, trận đấu giữa Hà Nội FC và Bắc Ninh tại vòng 3 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình, thay vì sân Hàng Đẫy như kế hoạch được công bố trước đó.

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Các cổ động viên cỗ vũ cho ĐT Việt Nam ở Mỹ Đình dịp ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Dương Thuật).

Đây là lần đầu tiên sân Mỹ Đình tổ chức một trận đấu thuộc V-League 2026/2027. Sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi này trước đó đã tổ chức các trận sân nhà của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, giải đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik bảo vệ thành công chức vô địch.

Vì sao Hà Nội FC chuyển sang thi đấu tại sân Mỹ Đình?

Việc thay đổi địa điểm thi đấu xuất phát từ lịch tổ chức các giải đấu cấp châu lục trên sân Hàng Đẫy. Ngày 13/10, sân Hàng Đẫy sẽ diễn ra trận đấu giữa CAHN và Kashima Antlers tại Cúp C1 châu Á.

Để bảo đảm điều kiện mặt sân phục vụ các trận đấu quốc tế, Ban tổ chức đã điều chỉnh lịch thi đấu V-League 2026/2027. Theo đó, trận Thể Công Viettel gặp Hà Tĩnh được đẩy lên sớm một ngày, trong khi cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Bắc Ninh được chuyển sang sân Mỹ Đình.

Hà Nội FC hướng tới chiến thắng đầu tiên

Hà Nội FC đang trải qua khởi đầu không thuận lợi tại V-League 2026/2027 khi toàn thua trong hai vòng đấu đầu tiên. Kết quả này khiến đội bóng Thủ đô chịu áp lực phải cải thiện thành tích ở những vòng đấu tiếp theo.

Cuộc đối đầu với Bắc Ninh tại vòng 3 là cơ hội để Văn Quyết cùng các đồng đội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Tuy nhiên, Hà Nội FC cần cải thiện phong độ và tận dụng tốt các cơ hội nếu muốn giành trọn 3 điểm trên sân Mỹ Đình.

Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Bắc Ninh tại vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 19h15 ngày 11/10. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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Hoàng Yến/VOV.VN
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