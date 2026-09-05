Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 5/9: CLB CAHN khởi đầu thuận lợi ở V-League

11:02

Vào khung 19h15 hôm nay, CLB CAHN sẽ có màn so tài với Hà Tĩnh ở vòng 1 V-League 2026/2027. Sau những trận đấu gần đây thầy trò HLV Polking thể hiện phong độ rất cao, đội ĐKVĐ V-League đang hướng đến trận thắng đậm trong ngày mở màn mùa giải mới khi Hà Tĩnh có khá nhiều thay đổi về lực lượng so với mùa trước.

Trước khi V-League khởi tranh mùa giải mới, ĐKVĐ của giải là CLB CAHN đã thi đấu 2 trận chính thức ở các giải Cúp C1 châu Á và Siêu Cúp Quốc gia. Đó là những trận đấu rất xuất sắc của thầy trò HLV Polking khi họ lần lượt thắng Adelaide United 2-0 và CLB CA TP.HCM 5-0.

Nếu như trận thắng Adelaide United giúp CLB CAHN làm nên lịch sử với tấm vé vào thi đấu vòng bảng Cúp C1 châu Á thì thắng lợi trước CLB CA TP.HCM đã mang về cho họ danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia năm thứ hai liên tiếp.

Ở các trận đấu kể trên, CLB CAHN cho thấy độ dày về lực lượng với nhiều nhân tố đẳng cấp, sẵn sàng thay thế nhau khi cần thiết. Đó là sự chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa giải rất dài với nhiều đấu trường khác nhau mà đội bóng ngành công an tham dự.

Trong bối cảnh đó, việc được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải gặp Hà Tĩnh gần như thay toàn bộ đội hình chính ở vòng 1 sẽ là thời cơ để CLB CAHN thể hiện sức mạnh vượt trội trong ngày ra quân của V-League 2026/2027.