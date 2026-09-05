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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 5/9: CLB CAHN khởi đầu thuận lợi ở V-League

Thứ Bảy, 21:19, 05/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 5/9: CLB CAHN khởi đầu thuận lợi ở V-League 2026/2027 với chiến thắng 2-0 trước Hà Tĩnh.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 5/9: CLB CAHN khởi đầu thuận lợi ở V-League 2026/2027 với chiến thắng 2-0 trước Hà Tĩnh. 

Thầy trò HLV Polking nhanh chóng mở tỷ số ngay từ phút thứ 5. CLB CAHN tạt bóng vào vòng cấm Hà Tĩnh. Hậu vệ đội khách phá bóng ra đến đúng tầm chân của Leo Artur. Tiền vệ này tung ra cú sút ngay, bóng chạm chân cầu thủ áo trắng đi vào lưới. 1-0 cho đội chủ nhà. 

Sau bàn thắng, CLB CAHN gặp rất nhiều khó khăn trước những nỗ lực của Hà Tĩnh. Dù vậy, bản lĩnh của đội ĐKVĐ đã được thể hiện. Phút 83, CLB CAHN có tình huống phối hợp ban bật mẫu mực, Việt Anh thoát xuống trong vòng cấm Hà Tĩnh rồi căng ngang cho Alan đệm bóng dễ dàng vào lưới trống. 2-0 nghiêng về CLB CAHN là kết quả chung cuộc. 

11:00
11:00
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11:00
 

 

11:02

Vào khung 19h15 hôm nay, CLB CAHN sẽ có màn so tài với Hà Tĩnh ở vòng 1 V-League 2026/2027. Sau những trận đấu gần đây thầy trò HLV Polking thể hiện phong độ rất cao, đội ĐKVĐ V-League đang hướng đến trận thắng đậm trong ngày mở màn mùa giải mới khi Hà Tĩnh có khá nhiều thay đổi về lực lượng so với mùa trước.

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Trước khi V-League khởi tranh mùa giải mới, ĐKVĐ của giải là CLB CAHN đã thi đấu 2 trận chính thức ở các giải Cúp C1 châu Á và Siêu Cúp Quốc gia. Đó là những trận đấu rất xuất sắc của thầy trò HLV Polking khi họ lần lượt thắng Adelaide United 2-0 và CLB CA TP.HCM 5-0.

Nếu như trận thắng Adelaide United giúp CLB CAHN làm nên lịch sử với tấm vé vào thi đấu vòng bảng Cúp C1 châu Á thì thắng lợi trước CLB CA TP.HCM đã mang về cho họ danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia năm thứ hai liên tiếp.

Ở các trận đấu kể trên, CLB CAHN cho thấy độ dày về lực lượng với nhiều nhân tố đẳng cấp, sẵn sàng thay thế nhau khi cần thiết. Đó là sự chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa giải rất dài với nhiều đấu trường khác nhau mà đội bóng ngành công an tham dự.

Trong bối cảnh đó, việc được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải gặp Hà Tĩnh gần như thay toàn bộ đội hình chính ở vòng 1 sẽ là thời cơ để CLB CAHN thể hiện sức mạnh vượt trội trong ngày ra quân của V-League 2026/2027.

11:04
17:42
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18:23
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Ảnh: CLB CAHN.
18:25
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
19:01
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Ảnh: Như Đạt. 
19:19

1' Trận đấu bắt đầu !!!! Hà Tĩnh giao bóng trước. 

19:25

6' VÀO OOOO!!! CLB CAHN tạt bóng vào vòng cấm Hà Tĩnh. Hậu vệ đội khách phá bóng ra đến đúng tầm chân của Leo Artur. Tiền vệ này tung ra cú sút ngay, bóng chạm chân cầu thủ áo trắng đi vào lưới. 1-0 cho đội chủ nhà. 

19:29

10' CLB CAHN đang hoàn toàn áp đảo. Đội khách Hà Tĩnh phải vất vả chống đỡ và chưa thể lên bóng. 

19:30
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Ảnh: Hoài Thương. 
19:34

15' CLB CAHN giảm nhịp, Hà Tĩnh có nhiều cơ hội cầm bóng hơn nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được khung thành đội chủ nhà. 

19:37

17' Alan dạt trái rồi tạt vào trong để Quang Vinh Pendant tung ra cú đánh đầu đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành của Hà Tĩnh. 

19:43

24' Hà Tĩnh lên bóng nhanh nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã có tình huống băng ra khỏi vòng cấm để cản phá thành công. 

19:44
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Ảnh: Như Đạt. 
19:49

29' CLB CAHN đang thi đấu khá ung dung, lợi thế giúp đội ĐKVĐ có thể chọn thời điểm để tăng tốc thay vì thi đấu với cường độ cao trong suốt thời gian bóng lăn. 

19:56

37' VÀO OOO!!!! Trong tình huống phối hợp hiếm hoi xuất sắc của Hà Tĩnh từ đầu trận, đội khách đã có bàn thắng gỡ hòa. Trọng Hoàng thoát xuống phá bẫy việt vị rồi nhả lại cho Atshimene dứt điểm tung lưới Nguyễn Filip. 

20:01

41' BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN !!!! Sau 4 phút check VAR, trọng tài Mạnh Hải xác định Atshimene đã việt vị khi nhận bóng từ Trọng Hoàng và bàn thắng không được công nhận cho Hà Tĩnh. 

20:02
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Ảnh: Hoài Thương. 
20:04

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ !!!!

20:10

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho CLB CAHN.

20:25

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

20:33

52' Hà Tĩnh có pha phản công nhanh nhưng Văn Hậu đã kịp thời can thiệp, sau đó bóng đến chân Tiến Đạt (Hà Tĩnh) và cầu thủ này dứt điểm ngay nhưng bóng đi không chính xác. 

20:34
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Ảnh: Hoài Thương. 
20:37

55' Hà Tĩnh thực hiện quả phạt góc tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm đội chủ nhà. Đội khách thực hiện liên tiếp 3 cú sút nhưng bóng liên tục chạm vào người Alan bật ra. 

20:44

63' Hà Tĩnh đang thi đấu rất tốt. Đội khách tạo ra thế trận lấn lướt trong ít phút vừa qua với quyết tâm tìm bàn gỡ. 

20:50

69' Đình Bắc chuyền cho Leo Artur. Cầu thủ người Brazil tung ra cú sút góc gần sở trường nhưng thủ môn Thanh Tùng của Hà Tĩnh đã cản phá xuất sắc. 

20:51
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Ảnh: Như Đạt. 
20:57
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ĐT nữ Việt Nam thắng sát nút CLB của Trung Quốc

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam thắng sát nút CLB Giang Tô (Trung Quốc) 1-0 trong trận giao hữu diễn ra chiều 5/9. Trận đấu với CLB nữ Giang Tô là một trong những bài kiểm tra của đội tuyển nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị ASIAD 20.

20:58

78' Hà Tĩnh vẫn đang cho thấy nỗ lực trong khâu tấn công nhưng chưa có được hiệu quả như mong muốn. 

21:04

83' VÀO OOOO!!!! CLB CAHN có tình huống phối hợp ban bật mẫu mực, Việt Anh thoát xuống trong vòng cấm Hà Tĩnh rồi căng ngang cho Alan đệm bóng dễ dàng vào lưới trống. 

21:07

86' Đình Bắc đột phá và ngã trong vòng cấm Hà Tĩnh nhưng trọng tài xác định không có phạt đền cho CLB CAHN. 

21:08
ket qua bong da viet nam hom nay 5 9 clb cahn khoi dau thuan loi o v-league hinh anh 23
Ảnh: Như Đạt. 
21:11

Trận đấu có 6 phút bù giờ !!!!

21:17

Hết giờ !!! CLB CAHN thắng Hà Tĩnh 2-0.

21:22
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ket qua bong da viet nam hom nay 5 9 clb cahn khoi dau thuan loi o v-league hinh anh 27
ket qua bong da viet nam hom nay 5 9 clb cahn khoi dau thuan loi o v-league hinh anh 29
ket qua bong da viet nam hom nay 5 9 clb cahn khoi dau thuan loi o v-league hinh anh 31
ket qua bong da viet nam hom nay 5 9 clb cahn khoi dau thuan loi o v-league hinh anh 32
Ảnh: Như Đạt. 
ket qua bong da viet nam hom nay 5 9 clb cahn khoi dau thuan loi o v-league hinh anh 33
Ảnh: Như Đạt.

 

Trần Tiến/VOV.VN
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