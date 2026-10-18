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Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA lỡ cơ hội lên đầu bảng

Chủ Nhật, 05:45, 18/10/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA lỡ cơ hội lên đầu bảng sau trận hòa 2-2 trước Hà Tĩnh.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất, cập nhật sáng 18/10 chứng kiến SLNA lỡ cơ hội lên đầu bảng sau trận hòa 2-2 trước Hà Tĩnh.

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Bảng xếp hạng V-League mới nhất, cập nhật sáng 18/10. 

Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn với phong độ cao trong 3 vòng đấu đầu tiên đã khởi đầu trận đấu rất ấn tượng và dẫn trước 2-0. Tuy nhiên sau đó SLNA đã để chủ nhà Hà Tĩnh vùng lên ghi 2 bàn liên tiếp và phải chấp nhận kết quả hòa chung cuộc 2-2. 

Với tỷ số này, SLNA có 8 điểm sau 4 vòng, kém CLB CAHN, đội đang dẫn đầu, 1 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Nếu CLB CAHN thắng Hà Nội FC trong trận đấu muộn, SLNA sẽ bị bỏ xa 4 điểm. 

Trong khi đó, Nam Định sau trận thắng 2-0 trước Thanh Hóa trên sân khách đã có 7 điểm, tạm thời vươn lên xếp thứ tư trên bảng xếp hạng. 

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Tại sân Chi Lăng, Hải Phòng FC có trận thắng đậm 5-1 trước chủ nhà Đà Nẵng. Bryan Ly mở tỷ số cho đội bóng miền Trung nhưng sự tỏa sáng của bộ đôi ngoại binh Tagueu (hat-trick) và Makaric (cú đúp) đã giúp đại diện miền Bắc có thắng lợi rất đậm. Chiến thắng này giúp Hải Phòng FC có 6 điểm sau 4 trận, đã tạm vươn lên hạng 6. 

PV/VOV.VN
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