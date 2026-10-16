HAGL đón tin cực vui ở V-League 2026/27

HAGL sẽ trở lại thi đấu trên sân Pleiku từ vòng 5 V-League 2026/27, sau khi mặt cỏ được sửa chữa và đáp ứng yêu cầu tổ chức các trận đấu. Đây là thông tin tích cực với đội bóng phố Núi, vốn phải tạm chuyển sân nhà sang SVĐ Quy Nhơn vì tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của mặt sân.

HAGL chính thức được trở về thi đấu trên sân nhà Pleiku từ vòng 5 V-League 2026/27. (Ảnh: HAGL)

Chiều 15/10, CLB HAGL xác nhận sẽ tiếp đón SLNA trên sân Pleiku vào ngày 23/10, trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2026/27. Sau quá trình khắc phục, mặt sân đã được cải thiện và Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia thống nhất cho phép địa điểm này tổ chức trở lại các trận đấu.

Trước đó, sân Pleiku gặp vấn đề nghiêm trọng sau trận HAGL tiếp đón Hải Phòng ở vòng 2, khi mặt cỏ lầy lội, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyên môn và hình ảnh giải đấu.

Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đã yêu cầu HAGL khẩn trương sửa chữa, đồng thời cảnh báo sân sẽ không được tổ chức thi đấu nếu không đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Mặt cỏ sân Pleiku gặp vấn đề nghiêm trọng ở trận đấu giữa HAGL và Hải Phòng FC tại vòng 2 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)

Do đó, đội bóng phố Núi phải chuyển sang sân Quy Nhơn để thi đấu một số trận, gồm các trận tại Cúp Quốc gia và vòng 3 V-League 2026/27. Tuy nhiên, phương án này chỉ mang tính tạm thời, trong bối cảnh người hâm mộ chờ đợi sân Pleiku sớm trở lại với chất lượng mặt cỏ tốt hơn.

Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá HAGL, cho biết điều kiện thời tiết tại Gia Lai đã thuận lợi hơn khi địa phương bước vào mùa khô, giúp mặt sân dần khô ráo. Vì vậy, đội bóng phố Núi dự kiến trở lại Pleiku ở vòng 5, trong trận đấu với SLNA lúc 17h00 ngày 23/10.

Trước mắt, HAGL vẫn phải tập trung cho chuyến làm khách trên sân Ninh Bình ở vòng 4 V-League 2026/27, diễn ra lúc 18h00 ngày 18/10. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ hướng đến màn tái xuất tại Pleiku.

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