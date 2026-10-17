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Kết quả V-League hôm nay 17/10: SLNA duy trì chuỗi bất bại, Hải Phòng FC thắng đậm

Thứ Bảy, 20:02, 17/10/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 17/10: SLNA duy trì chuỗi bất bại ở V-League sau trận hòa Hà Tĩnh trong khi Hải Phòng FC thắng đậm Đà Nẵng với tỷ số 5-1.

Sau trận đấu sớm nhất vòng giữa Thanh Hóa và Nam Định, vòng 4 V-League tiếp tục với 2 trận đấu diễn ra vào lúc 18h ngày 17/10. Trên sân Hà Tĩnh, SLNA đến làm khách của đội chủ nhà trong trận derby Bắc Trung Bộ. 

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Ảnh: SLNA FC. 

SLNA với phong độ cao trong 3 vòng đấu đầu tiên đã khởi đầu trận đấu rất ấn tượng với những tình huống ép sân. Sau hơn 30 phút thi đấu, đội khách đã có bàn mở tỷ số với pha xoay người và dứt điểm nhanh của Quang Vinh. Chỉ ít phút sau, Luizao đã tận dụng thời cơ với pha bóng thể hiện sức rướn đáng nể và dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. 

Tuy vậy trước khi hiệp 1 kết thúc, Duy Thường đã bất ngờ xâm nhập vòng cấm, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội chủ nhà Hà Tĩnh. 

Bàn thắng cuối hiệp 1 cũng là cơ sở để Hà Tĩnh dồn đội hình lên tấn công đầu hiệp 2 và Passira đã có mặt đúng chỗ để dứt điểm gỡ hòa sau đường kiến tạo của Antonio. 2-2 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. 

Tại sân Chi Lăng, Hải Phòng FC có trận thắng đậm 5-1 trước chủ nhà Đà Nẵng. Bryan Ly mở tỷ số cho đội bóng miền Trung nhưng sự tỏa sáng của bộ đôi ngoại binh Tagueu (hat-trick) và Makaric (cú đúp) đã giúp đại diện miền Bắc có thắng lợi rất đậm. 

PV/VOV.VN
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