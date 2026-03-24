Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 mới nhất: Xác định 21/24 đội có vé

Cập nhật bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 tính đến trước lượt trận thứ 6, Ban tổ chức đã xác định được 21 đội tuyển góp mặt tại VCK Asian Cup 2027 gồm: Saudi Arabia, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan, Syria, Singapore và Việt Nam.

Những suất còn lại dự VCK Asian Cup 2027 sẽ được xác định sau trận đấu vòng loại khép lại vào cuối tháng 3/2026. Đó là các đại diện của bảng A, B và D. Đáng chú ý là tại bảng D nơi có sự góp mặt của Thái Lan.

Hiện tại, Thái Lan và Turkmenistan có cùng 12 điểm, nhưng “Voi chiến” đứng sau do thua về thành tích đối đầu. Do đó, nếu muốn có vé đi tiếp, đại diện Đông Nam Á phải thắng Turkmenistan ở màn tái đấu.

Đánh giá về đối thủ Turkmenistan, HLV Hudson nhấn mạnh: “Chúng tôi đã phân tích rất kỹ các trận đấu của họ. Ban huấn luyện đã xem lại khoảng 12-13 trận để hiểu rõ cách họ vận hành lối chơi, trên sân nhà hay sân khách. Chúng tôi cũng theo dõi các CLB của họ thi đấu tại đấu trường châu lục. Với những gì đã chuẩn bị, đội tuyển đã sẵn sàng cho trận đấu này”.