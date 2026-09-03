Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/9: U20 Việt Nam gặp Palestine

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/9, U20 Việt Nam sẽ đối đầu U20 Palestine ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U20 châu Á 2027. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 19h trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Ảnh: Như Đạt.

Trước đó, trong trận ra quân, U20 Việt Nam thua 0-3 trước U20 Triều Tiên. Trong khi đó, U20 Palestine thua 1-2 trước U20 Iran. Nếu muốn cạnh tranh cơ hội đi tiếp, U20 Việt Nam sẽ cần phải thắng U20 Palestine trong trận đấu hôm nay.

Ở cuộc so tài này, U20 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn và có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Palestine có nhiều gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài và có cả gốc nước ngoài. Do đó nếu không thi đấu hết khả năng, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ gặp không ít thử thách.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/9, U17 PVF sẽ có trận đấu tiếp theo tại giải giao hữu K League Asian 2026 diễn ra ở Hàn Quốc. Đại diện trẻ của bóng đá Việt Nam sẽ chạm trán U17 Jeju vào lúc 12h. Jeju là đội bóng thành lập năm 1982 và từng nhiều lần dự K-League. Học viện của Jeju đang đào tạo ở ba lứa tuổi: U12, U15 và U17.

Trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine diễn ra vào lúc 19h ngày 3/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.