Xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Palestine vòng loại U20 châu Á 2027 ở đâu?

Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 3/9, trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine diễn ra vào lúc 19h00 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.

Màn so tài này được phát trực tiếp trên TV360 của truyền hình Viettel. Bên cạnh đó, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

U20 Việt Nam vs U20 Palestine sẽ so tài ở lượt trận 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: Như Đạt)

Nhận định U20 Việt Nam vs U20 Palestine

Thất bại ở trận ra quân vòng loại U20 châu Á 2027 khiến U20 Việt Nam buộc phải giành kết quả tích cực nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

Việc rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ mạnh khiến hành trình của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi trở nên đầy thử thách. Dù có lợi thế sân nhà, U20 Việt Nam vẫn cần thể hiện nhiều hơn về bản lĩnh và sự ổn định trong lối chơi.

Trận thua trước U20 Triều Tiên đã bộc lộ không ít hạn chế của U20 Việt Nam. Đội bóng gặp khó trong việc kiểm soát khu trung tuyến và thường xuyên thất thế ở các tình huống tranh chấp tay đôi.

U20 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên ở trận ra quân. (Ảnh: Như Đạt)

Sự thiếu kết nối giữa các tuyến khiến hệ thống vận hành của U20 Việt Nam chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Khi không giữ được cự ly đội hình hợp lý, hàng thủ phải chịu áp lực lớn và dễ mắc sai lầm.

U20 Việt Nam cần cải thiện khả năng tranh chấp, đồng thời tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra.

Bên kia chiến tuyến, U20 Palestine cũng rơi vào tình cảnh tương tự sau thất bại ở trận mở màn. Đại diện Trung Đông không vượt trội về chuyên môn nhưng sở hữu nền tảng thể hình và thể lực khá tốt.

U20 Palestine để thua 1-2 trước U20 Iran ở lượt trận 1 bảng C. (Ảnh: Như Đạt)

Trận thua trước U20 Iran cho thấy Palestine vẫn tồn đọng nhiều khoảng trống trong hệ thống phòng ngự. Tuyến giữa của họ cũng chưa tạo được sự chắc chắn, khiến đội bóng thường xuyên rơi vào thế bị động.

Dù không có hàng công quá sắc bén, U20 Palestine vẫn tiềm ẩn nguy hiểm ở các tình huống phản công. Đây sẽ là điểm mà U20 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý nếu không muốn trả giá.